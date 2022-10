Πέθανε ο Τζέρι Λι Λιούις- Σε ηλικία 87 ετών

Ο θρύλος του rock‘n’ roll Τζέρι Λι Λιούις πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο θάνατος του τραγουδιστή και πιανίστα ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπό του, Ζακ Φάρνουμ, δύο ημέρες αφότου διαψεύστηκαν δημοσιεύματα ΜΜΕ που ανέφεραν ότι είχε «φύγει» από τη ζωή.

«Η έβδομη σύζυγός του ήταν στο πλευρό του όταν κατέληξε, στο σπίτι του στο Μισισιπί. Τις τελευταίες ημέρα της είχε πει ότι καλωσόριζε τη μετά θάνατον ζωή και πως δεν φοβόταν», ανέφερε η ανακοίνωση του εκπροσώπου του.

«Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ταλαιπωρήθηκε από διάφορες ασθένειες και τραυματισμούς, που οι γιατροί συχνά έλεγαν ότι θα έπρεπε να τον είχαν πάρει πριν από δεκαετίες. Είχε κακοποιήσει το σώμα του τόσο ως νέος, που είχε ελάχιστες πιθανότητες να φτάσει στη μέση ηλικία, πόσο μάλλον στα γεράματα. "Είναι έτοιμος να φύγει", είπε η σύζυγός του, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή"», σημείωνε ακόμη η ανακοίνωση.

Γεννήθηκε στη Λουιζάνα, το 1935, γιος μιας φτωχής αγροτικής οικογένειας, που υποθήκευσε το σπίτι της για να αποκτήσει εκείνος το πρώτο του πιάνο. Τον έδιωξαν από το ευαγγελικό σχολείο στο οποίο φοιτούσε, επειδή έπαιξε μουσική που θεωρήθηκε ασεβής. Δεν συνέχισε την εκπαίδευση και άρχισε να κάνει live από τα 14 του, ξεκινώντας από τα εγκαίνια αντιπροσωπείας αυτοκινήτων.

Με τραγούδια όπως το Great Balls of Fire και το θεατρικό στιλ του καθιερώθηκε στη σκηνή του rock’n’roll, της οποίας αποτέλεσε έναν από τους πρωτοπόρους. Κάποιες από τις πρώτες ηχογραφήσεις του το 1956 τις έκανε με τον Έλβις Πρίσλεϊ, τον Τζόνι Κας και τον Καρλ Πέρκινς.

Στο απόγειο της φήμης του, κατά τη διάρκεια περιοδείας στη Βρετανία το 1958, ενεπλάκη σε σκάνδαλο όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε παντρευτεί την 13χρονη εξαδέλφη του, Μίρα Μπράουν. Αυτός ήταν ο τρίτος από τους επτά γάμους που έκανε. Η υπόλοιπη περιοδεία του στη Βρετανία ματαιώθηκε, ενώ μπήκε στη μαύρη λίστα ραδιοφωνικών σταθμών και διοργανωτών συναυλιών στις ΗΠΑ. Σταδιακά η δημοτικότητά του έπεσε και έκτοτε δεν ξαναμπήκε τραγούδι του στο αμερικανικό Top20.

Μία άλλη διαβόητη στιγμή του ήταν όταν- κατά τη διάρκεια περιοδείας- δεν ήθελε να βγαίνει ο Τσακ Μπέρι έπειτα από εκείνον. Οπότε, έβαλε φωτιά στο πιάνο του μετά την εμφάνισή του και είπε: «Follow that, boy». Το 1976 συνελήφθη όταν εμφανίστηκε μεθυσμένος στη Graceland του Πρίσλεϊ, έχοντας στο αυτοκίνητο γεμισμένο όπλο.

Στην πορεία μεταπήδησε στη μουσική κάντρι, όπου είχε κάποιες επιτυχίες. Το 1986 ήταν ένας από τους πρώτους 10 που μπήκαν στο Rock’n’Roll Hall of Fame, μαζί με τον Έλβις Πρίσλεϊ, τον Τσακ Μπέρι και άλλους. Ηχογράφησε 40 στούντιο άλμπουμ, το πιο πρόσφατα από τα οποία το Rock & Roll Time, που κυκλοφόρησε το 2014. Ο προηγούμενος δίσκος του, το Mean Old Man, έφτασε στο αμερικανικό Top30 το 2010. Περιελάμβανε ντουέτα με σταρ, ανάμεσά τους ο Μικ Τζάγκερ και ο Έρικ Κλάπτον.