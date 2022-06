Πέθανε ο ηθοποιός Philip Baker Hall

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο ηθοποιός Philip Baker Hall, αγαπημένος του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον και του ευρύτερου τηλεοπτικού κοινού για τις εμφανίσεις του σε Seinfeld και Modern Family.

Ο Hall πέθανε το βράδυ της Κυριακής στο σπίτι του στο Glendale, όπως είπε η κόρη του Anna στο The Hollywood Reporter.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή πρώτα με ανάρτησή του ο Sam Farmer, ενώ ακολούθησε η επιβεβαίωση από την σύζυγό του στο Associated Press.

Mετρούσε πάνω από 100 τηλεοπτικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας των 5 δεκαετών και ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς στο Modern Family, όπου υποδύθηκε τον Walt Kleezak, τον τρελό γείτονα που γίνεται φίλος με τον νεαρό Luke Dunphy (Nolan Gould).

Ο Hall υποδύθηκε τον Ρίτσαρντ Νίξον στο διάσημο «Secret Honor» και στη συνέχεια επανέλαβε το ρόλο του ατιμασμένου προέδρου για τον σκηνοθέτη Ρόμπερτ Άλτμαν σε μια μεγάλου μήκους εκδοχή του 1984.

Είχε τη μοναδική τιμή να εμφανιστεί και στις δύο ταινίες για έναν διαβόητο serial killer της δεκαετίας του 1960: The Zodiac (2005) και Zodiac (2007).

Στο Anderson's Boogie Nights, το δράμα του 1997 για τη βιομηχανία του πορνό, ο Hall έπαιξε τον διανομέα ταινιών για ενήλικες Floyd Gondolli ενώ η συγκλονιστική ερμηνεία του ως Jimmy Gator στο Magnolia, ήταν από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του.

Ωστόσο, ο πιο αναγνωρίσιμος ρόλος του Hall ήρθε στο επεισόδιο του Seinfeld "The Library". Ένας σκληροτράχηλος ντετέκτιβ με μια καμπαρντίνα, ο Τζο Μπούκμαν καταδίωκε αμείλικτα τον Τζέρι αναζητώντας ένα βιβλίο της βιβλιοθήκης - τον Τροπικό του Καρκίνου του Χένρι Μίλερ - που είχε καθυστερήσει περισσότερα από 20 χρόνια.

Ο ρόλος του Bookman έκανε μια επιστροφή στο φινάλε της μυθικής κωμικής σειράς που προβλήθηκε στις 14 Μαΐου 1998.

Ο Philip Baker Hall γεννήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 1931 στο Τολέδο του Οχάιο. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Τολέδο και κατατάχθηκε στο στρατό, υπηρετώντας ως μεταφραστής του στρατού στη Γερμανία.

Είχε πάντα μια τάση για το θέατρο, αλλά αρχικά δίσταζε να ακολουθήσει μια τόσο ριψοκίνδυνη καριέρα. Αντίθετα, αφού άφησε το στρατό, επέστρεψε στο Οχάιο και εργάστηκε ως εκφωνητής ραδιοφώνου και δάσκαλος γυμνασίου.

Ήταν 30 ετών όταν η γυναίκα του τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει το όνειρό του. Μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη το 1961 και για την επόμενη δεκαετία, έχτισε μια καριέρα στη σκηνή σε αξιόλογες παραγωγές όπως το The Skin of Our Teeth, με τη Helen Hayes και τον J.B., πρωταγωνιστή.

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο το έκανε το 1970 στο Zabriskie Point του Michelangelo Antonioni.

Το 1975, μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να χτίσει μια τηλεοπτική καριέρα και συνέχισε να τα κάνει όλα — κωμωδία (Good Times, M*A*S*H, Cheers, Empty Nest), δράμα (The Waltons, L.A. Law, Chicago Hope, The West Wing, Madam Secretary), ταινίες και σειρές μυστηρίου (Quincy M.E., Matlock, Murder, She Wrote, Monk), δράσης (Man From Atlantis, Emergency!, Miami Vice, T.J. Hooker, Cagney & Lacey, Dark Justice) και ηχογραφήσεις (Baby Blues, The Life and Times of Tim, BoJack Horseman).

Εντάχθηκε στο Falcon Crest για την ένατη και τελευταία του σεζόν το 1989 ως Ed Meyers, δικηγόρος του Michael Sharpe (Gregory Harrison), και είχε επαναλαμβανόμενους ρόλους ως γιατρός στα Family Ties, Everwood και Curb Your Enthusiasm και ως κριτής στο Civil Wars.

Εμφανίστηκε στις ταινίες Midnight Run (1988), Say Anything (1989), Ghostbusters II (1989), Air Force One (1997), The Truman Show (1998), Rush Hour (1998), The Talented Mr. Ripley (1999). ), Bruce Almighty (2003), Dogville (2003), In Good Company (2005), Duck (2005), 50/50 (2011), Argo (2012) και The Last Word (2017).

Με πληροφορίες του Hollywwod Reporter/Guardian