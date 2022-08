Πέθανε η Πατ Κάρολ, η φωνή της κακιάς Ούρσουλα στη «Μικρή Γοργόνα» της Disney

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Πατ Κάρολ.

Η Κάρολ είχε δανείσει τη φωνή της στην αξέχαστη κακία της Disney, Ούρσουλα, στην ταινία Η Μικρή Γοργόνα.

Η Κάρολ πέθανε το Σάββατο από πνευμονία στο σπίτι της στο Cape Cod της Μασαχουσέτης, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της Kerry Karsian στο Hollywood Reporter.

Η Πατ Κάρολ γεννήθηκε στη Λουιζιάνα το 1927 και η οικογένειά της μετακόμισε στο Λος Άντζελες όταν εκείνη ήταν πέντε ετών. Αμέσως άρχισε ξεκίνησε η ενασχόλησή της με την 7η Τέχνη. Το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη έγινε το 1947, στην ταινία Hometown Girl, αλλά η παρουσία της σε βαριετέ ήταν εκείνη που την έκανε γνωστή.

Κέρδισε ένα Emmy για την ερμηνεία της στο Caesar’s Hour το 1957 ενώ ερμήνευσε κωμικούς ρόλους μαζί με τους Jimmy Durante, Mickey Rooney, Steve Allen και Charley Weaver στις βαριετέ παραστάσεις τους.

Το 1966 δάνεισε για πρώτη φορά τη φωνή της, για την τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων The Super 6. Μέχρι τη δεκαετία του 1980 ήταν πάντα παρούσα σε κινούμενα σχέδια, ερμηνεύοντας ρόλους στις Scooby-Doo, Garfield και Superman.

Συμμετείχε και στην αγγλική μεταγλώττιση της ταινίας My Neighbor Totoro του 1988. Όνειρο ζωής της ήταν να δουλέψει σε μια ταινία της Disney και η ευκαιρία ήρθε το 1989 με τη Μικρή Γοργόνα.

Οι κριτικοί ξεχώρισαν την ερμηνεία της ως ιδιαίτερα ισχυρή στην επιτυχία του box office. Οι New York Times είπαν ότι η δική της Ούρσουλα, «είναι μια υπέροχη δημιουργία που ενσαρκώνει την καλά ανεπτυγμένη αίσθηση της κακίας της ταινίας».

Η Κάρολ λάτρεψε τον ρόλο και τον επανέλαβε σε πολλά άλλα έργα, συμπεριλαμβανομένων των spinoff τηλεοπτικών εκπομπών αλλά και στα παιχνίδια Kingdom Hearts. Συμμετείχε και στα θεματικά πάρκα της Disney ως Ούρσουλα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συμμετείχε σε διάφορες εκπομπές όπως το Too Close for Comfort, το Sheriff Sheriff, το The Mary Tyler Moore Show, το Laverne & Shirley, το The Love Boat και το ER.

Η επιτυχημένη παράσταση της «Gertrude Stein, Gertrude Stein, Gertrude Stein» της απέφερε πολλά βραβεία στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ενώ η ηχογραφημένη έκδοση του μονόπρακτου της χάρισε ένα Grammy το 1980.

Με πληροφορίες του Guardian