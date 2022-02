Πέθανε η ηθοποιός του M*A*S*H, Sally Kellerman

Πέθανε σε ηλικία 84 ετών η Sally Kellerman, υποψήφια τo 1971 για Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου, ως Margaret "Hot Lips" Houlihan στην ταινία M*A*S*H.

Η Kellerman πέθανε χθες σε μια μονάδα υποβοηθούμενης φροντίδας στο Woodland Hills μετά από μάχη με την άνοια, όπως επιβεβαίωσε ο γιος της Jack Krane μέσω του The Hollywood Reporter.

Ήταν υποψήφια για το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία M*A*S*H του 1970, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Άλτμαν. Οι δυο τους συνέχισαν τη συνεργασία τους και σε άλλες ταινίες, όπως οι Brewster McCloud, The Player και Pret-a-Porter.

Το M*A*S*H μεταφέρθηκε στην τηλεόραση από το 1972 έως το 1983, αλλά η Kellerman δεν επανέλαβε τον ρόλο της. Τον χαρακτήρα της υποδύθηκε η Loretta Swift.

Η Kellerman πρωταγωνίστησε σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το Star Trek, όπου έπαιξε την Dr Elizabeth Dehner στο δεύτερο πιλοτικό επεισόδιο, μαζί με guest εμφανίσεις στα The Twilight Zone, Bonanza, The Outer Limits και 90210.

Άλλοι κινηματογραφικοί της ρόλοι περιλάμβαναν το Last Of The Red Hot Lovers του 1972, το Slither του 1973, το Welcome To LA του 1976, το A Little Romance με τον Λόρενς Ολίβιε του 1979 ενώ υποδύθηκε και τη μητέρα της Jodie Foster στο Foxes του 1980.

Έπαιξε επίσης τη μητέρα του Marc Maron στη κωμική σειρά του Maron, όπου πρωταγωνιστεί ως μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του.

Η Kellerman δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Read My Lips: Stories Of A Hollywood Life», το 2013. Είχε έναν γιο και μία κόρη, τον Jack και την Claire.

Με πληροφορίες του Hollywood Reporter/NME