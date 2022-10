Ουκρανία: Επίθεση με 28 drones καμικάζι στο Κίεβο - Τουλάχιστον 3 νεκροί

Τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν από την επίθεση με drones καμικάζι στο κέντρο του Κιέβου.

O Κίριλο Τιμοσένκο, εκπρόσωπος τύπου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε στο Telegram ότι εκτός από τα τρία θύματα σε οικιστική περιοχή, ακόμη 19 άτομα διασώθηκαν από το κτίριο που έγινε η επίθεση.

Πρόσθεσε ότι συνολικά έγιναν πέντε επιθέσεις αφού 28 drones καμικάζι κατευθύνθηκαν στο Κίεβο.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες να εντοπίσουν ενδεχομένως εγκλωβισμένους.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, έκανε λόγο για πολλά θύματα σε ολόκληρη τη χώρα από ρωσικές επιθέσεις αλλά δεν έδωσε ακριβή αριθμό.

Πλάνα από κλειστό κύκλωμα αποτύπωσαν την επίθεση από drone που έπληξε σήμερα το πρωί το Κίεβο.

Την ίδια ώρα οπτικό υλικό δείχνει αστυνομικούς του Κιέβου να καταρρίπτουν ρωσικά drone.

Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, Γιούρι Ινάτ ισχυρίστηκε ότι κατέρριψαν πάνω από 13 drones καμικάζι σήμερα το πρωί, όλα κινούνταν από τον νότο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες πρόκειται για drones ιρανικής κατασκευής. Το Ιράν ωστόσο από την πλευρά του αρνείται ότι παρείχε οπλικά συστήματα στη Ρωσία.

Μιλώντας λίγο μετά τις επιθέσεις στο Κίεβο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Ζοζέπ Μπορέλ, είπε ότι «αναζητούμε αδιάσειστες αποδείξεις» για τη συμμετοχή του Ιράν στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, ο τοπικός κυβερνήτης της ανατολικής επαρχίας Σούμι, ανέφερε ότι εκτός από τους τρεις νεκρούς υπήρχαν και 9 τραυματίες από τις πρωινές επιθέσεις.

Νωρίτερα ο τοπικός αξιωματούχος, Ντένις Σμίγκαλ ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις χτύπησαν δομές ενέργειας στην Σούμι και στην κεντρική επαρχία του Dnipropetrovsk.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε ότι ένα νεαρό ζευγάρι σκοτώθηκε από την επίθεση με drones καμικάζι. Η γυναίκα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν έξι μηνών έγκυος. «Η Ρωσία είναι χώρα τρομοκράτης» έγραψε σε μήνυμά του.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο Αντόν Γκερασένσκο, επιβεβαίωσε το γεγονός.

«Ο Μπογκντάν και η Βικτώρια, 34 ετών, βρέθηκαν και οι δύο νεκροί. Υπάρχουν αναφορές ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί σε λίγους μήνες» έγραψε στο Twitter.If I had to sum up Kiev right now. pic.twitter.com/WG15Wwks2p

Με πληροφορίες του BBC/Guardian