«Oops, they did it again»: Μαντόνα και Μπρίτνεϊ Σπίαρς φιλιούνται στο στόμα ξανά - 19 χρόνια μετά το φιλί στα βραβεία MTV Οι δύο τους διατηρούν άριστη τη σχέση τους εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες

The LiFO team Μαντόνα Μπρίτνεϊ