Οι σκύλοι αγαπούν τη μουσική - Κι αυτά είναι τα αγαπημένα τους χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι που απολαμβάνουν τα τραγούδια των γιορτών.

Όπως αποκαλύπτει μελέτη της οργάνωσης Guide Dogs με τη συμμετοχή 1.000 κηδεμόνων σκύλων, το πιο αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των τετράποδων φίλων είναι το κλασικότερο των κλασικών, το Last Christmas των Wham, με 10% των ψήφων.

Ακολουθεί το Jingle Bells (με 9%) και το All I Want for Christmas is You από τη Μαράια Κάρεϊ (με 6%).

Άλλες αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες για τα σκυλιά αποδείχτηκαν τα Driving Home for Christmas από τον Κρις Ρία, It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas τού Μάικλ Μπουμπλέ και το A Wonderful Christmas Time από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.



Όσοι συμμετείχαν στην έρευνα παραδέχονται πως τα «παιδιά» τους αρέσκονται σε περισσότερο «ξεσηκωτικά» και με ρυθμό κομμάτια, παρά σε ήσυχα, με αργότερο ρυθμό ή ορχηστρικά. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της μελέτης, το 90% των σκύλων αγαπά τη μουσική, η οποία έχει κάποιου είδους επίδραση πάνω τους - από το να τα κάνει πιο δραστήρια (23%) μέχρι να τα βοηθήσει στον ύπνο (11%).





Το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων δε, παραδέχτηκε πως η μουσική βοηθά τα σκυλιά τους να είναι ήρεμα και χαλαρά.



«Καθώς περιμένουμε να περάσουμε τις γιορτές με φίλους και αγαπημένους, τα Χριστούγεννα αυτά θα είναι ένα βήμα αλλαγής για μια ολόκληρη γενιά σκυλιών που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του lockdown» εξηγεί η Έλεν Γουάιτσαϊντ, επικεφαλής επιστημονική σύμβουλος στο Guide Dogs UK.

«Τα σπίτια θα είναι πιθανότατα πιο πολυσύχναστα από το σύνηθες και η καθημερινότητα πολλών σκυλιών θα αλλάξει. Η μουσική συχνά χρησιμοποιείται για να ηρεμήσει τα σκυλιά σε στιγμές αλλαγής και άγχους, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη πως θα παίξει βασικό ρόλο και τα Χριστούγεννα» προσθέτει η ίδια.

Σύμφωνα με την ίδια, η έρευνα έδειξε ακόμη πως η μουσική μπορεί να φέρει στιγμές κοινής διασκέδασης για τα σκυλιά και τους κηδεμόνες τους.



