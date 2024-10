Ο Τραμπ έγινε DJ και μετέτρεψε προεκλογική συγκέντρωση σε συναυλία

Σε αυτοσχέδια συναυλία μετατράπηκε η πιο πρόσφατη συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια, με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να περνά πάνω από μισή ώρα χορεύοντας στη σκηνή, όσο έπαιζε η αγαπημένη προσωπική του playlist.

Η προεκλογική εκδήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, σε εκθεσιακό χώρο της Φιλαδέλφεια ξεκίνησε κανονικά. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή από την Κρίστι Νόεμ, την ρεπουμπλικανή κυβερνήτη της Νότιας Ντακότα, ο πρώην πρόεδρος βγήκε στην σκηνή υπό τους ήχους του «God Bless the USA», του Λι Γκρίνγκουντ.

Τότε, το κοινό άρχισε να κραυγάζει το γνωστό «U-S-A, U-S-A, U-S-A», προτού συνεχίσουν φωνάζοντας το όνομα του Τραμπ. Ίσως η ζωντάνια που έδειξε το κοινό να έδωσε στον 45ο πρόεδρο την ιδέα να σταματήσει να δέχεται ερωτήσεις και να κάνει συναυλία, αργότερα.

Αφότου ο Τραμπ είχε απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις με τον απαράμιλλο τρόπο του, αναστάτωση επικράτησε όταν κάποιο μέλος του κοινού φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του. Όσο το άτομο λάμβανε ιατρική φροντίδα, το κοινό άρχισε να τραγουδά το «God Bless America», που παρότι εξίσου πατριωτικό, δεν είναι το ίδιο με το «God Bless the USA» με το οποίο έκανε την είσοδο του ο Τραμπ.

Βλέποντας, λοιπόν, την ευκαιρία, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε, αν είναι δυνατό, να παιχτεί το «Ave Maria», η σύνθεση του Φραντς Σούμπερτ. Όταν η επιθυμία του έγινε πράξη, χαρακτήρισε το κλασσικό άσμα «όμορφο», όπως συνηθίζει να κάνει.

Ευτυχώς, ο άνθρωπος που λιποθύμησε συνήλθε μετά από λίγα λεπτά και ο Τραμπ συνέχισε να απαντά ερωτήσεις, όμως στιγμές αργότερα ένα ακόμη μέλος του κοινού χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Έτσι, το «Ave Maria» άρχισε και πάλι και ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία ρώτησε αστειευόμενος «Θέλει κανείς άλλος να λιποθυμήσει; Παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του, ας το κάνουμε τώρα», είπε.

Ωστόσο, ο Τραμπ ήταν εμφανώς εκνευρισμένος, γιατί η εκδοχή του «Ave Maria» που είχε επιλέξει η ομάδα του δεν συνοδευόταν από την φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότι. Ευτυχώς για τον ίδιο, την ίδια στιγμή αποφάσισε να μιλήσει για το αγαπημένο του γράφημα, το οποίο πραγματεύεται την παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ, που σίγουρα θα του έφτιαξε την διάθεση.

«Να δείξουμε το αγαπημένο μου γράφημα, αυτό το γράφημα μου έσωσε την ζωή μου, κοιμάμαι με αυτό κάθε βράδυ. Και ας ακούσουμε τον Παβαρότι να τραγουδάει το ''Ave Maria'', μου έδωσαν το ''Ave Maria'' χωρίς φωνή».

Έπειτα, όταν το έργο των γιατρών είχε ολοκληρωθεί, η συντονίστρια της εκδήλωσης έδωσε στον Τραμπ την επιλογή να «κλείσουνε» είτε «με ένα συγκεκριμένο τραγούδι» ή «απαντώντας δύο ακόμη σύντομες ερωτήσεις».

Η απάντηση του πρώην προέδρου ήρθε γρήγορα και ήταν κατηγορηματική: «Γιατί απλά να μην ακούσουμε κάποιες πραγματικές ομορφιές και να κάτσουμε κάτω και να χαλαρώσουμε;»

Η playlist του Τραμπ

Όπως και έγινε, αν και ο Τραμπ όχι μόνο δεν κάθισε κάτω, αλλά λικνίστηκε στην σκηνή και φάνηκε πραγματικά να το διασκεδάζει. Όσο για τις «πραγματικές ομορφιές», πρώτα ήρθε το «Time to say goodbye» του Αντρέα Μποτσέλι και μετά το «It's a man's world» του Τζέιμς Μπράουν, αναδεικνύοντας τα ποικιλόμορφα μουσικά γούστα του 45ου προέδρου.

Η εκδήλωση φαινόταν να φτάνει στο τέλος της όταν ο Τραμπ έδωσε εντολές να παιχτεί το «YMCA» των Village People, αλλά το κοινό παρέμεινε στις θέσεις του, ακόμη και όταν η συντονιστής της εκδήλωσης σήμανε το τέλος της.

«Κανείς δεν φεύγει, τι συμβαίνει; Κανείς δεν φεύγει» παρατήρησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε να δυναμώσουν την μουσική. Τότε άρχισε η αυτοσχέδια «συναυλία» για τα καλά, καθώς δεν υπήρχαν διακοπές, μόνο ο Τραμπ, τα αγαπημένα του τραγούδια και οι χορευτικές κινήσεις του.

Τα τραγούδια που ακούστηκαν με την σειρά ήταν το «Hallelujah» σε εκτέλεση του του Ρούφους Γουέινραϊτ, το «Nothing Compares 2 U» της Σίνεντ Ο' Κόνορ και το «Rich men north of Richmond» του Όλιβερ Άντονι. Αφού πέρασε περισσότερος χρόνο από 30 λεπτά χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις, ο Τραμπ κατέβηκε από την σκηνή υπό τους ήχους του «November Rain» των Guns N' Roses.

Το σχόλιο της Κάμαλα Χάρις

Η δημοκρατική αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την πρόσφατη εμφάνιση του Τραμπ. Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε σε ανάρτηση λογαριασμού της καμπάνιας της στο Χ (πρώην twitter), που δείχνει στιγμιότυπα από την «συναυλία» του Τραμπ.

Η ανάρτηση της Κάμαλα Χάρις στο X

«Ελπίζω ότι είναι εντάξει» έγραψε η Χάρις, θέλοντας να εκφράσει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του αντιπάλου της.