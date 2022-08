Ο Ντουέιν Τζόνσον ζητά στα εστιατόρια να φτιάξουν το φαγητό που φέρνει μαζί του

Η ζωή του Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον μπορεί να συνοδεύεται από ατελείωτα προνόμια, αλλά οπωσδήποτε περιλαμβάνει και αρκετή πειθαρχία- ειδικά σε θέματα διατροφής.

Ο διάσημος ηθοποιός και πρώην παλαιστής του WWE είναι γνωστός για τις αυστηρές δίαιτες και τις ακραίες προπονήσεις του, αλλά ο πρώην σκηνοθέτης του, Στίβεν Μέρτσαντ αποκάλυψε πόση αφοσίωση χρειάζεται για να διατηρεί την εντυπωσιακή σωματική του κατάσταση.

Μιλώντας στην εκπομπή Jim Norton and Sam Roberts του SiriusXM, ο Στίβεν Μέρτσαντ, ο οποίος σκηνοθέτησε το 2019 την ταινία «Fighting With My Family» στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ντουέιν Τζόνσον, μίλησε για το αυστηρό πρόγραμμα διατροφής του ηθοποιού.

«Νομίζω ότι κάποιος μου είπε, ίσως ο ίδιος, ότι όταν πηγαίνει για δείπνο με φίλους πρέπει να πηγαίνει το φαγητό του στο εστιατόριο και να του το ζεσταίνουν γιατί είναι τόσο δομημένη η δίαιτα που πρέπει να ακολουθήσει», είπε ο σκηνοθέτης.

Αλλά οι ιδιόρρυθμες διατροφικές του συνήθειες δεν τελειώνουν εκεί.

«Θυμάμαι ότι είχαμε μια συνάντηση μαζί του στο Τέξας λίγο πριν από την WrestleMania για την ταινία και το ξυπνητήρι του χτυπούσε τύπου στις 3:17 μ.μ. και πήγαινε στο ψυγείο και εκεί υπήρχε γαλοπούλα με ρύζι που έγραφε "3:17 μ.μ." και το έβαζε στον φούρνο μικροκυμάτων», θυμάται ο Μέρτσαντ. «Ήταν τόσο πειθαρχημένος».

Ο Ντουέιν Τζόνσον αποκάλυψε πρόσφατα την μεγαλύτερη ζαβολιά που έχει κάνει ποτέ στο φαγητό, την οποία θεώρησε ως «μια για τα βιβλία της ιστορίας».

Όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά το fast food εστιατόριο In & Out, συνδύασε τα δύο Double Double burgers και τις δύο μεγάλες τηγανιτές πατάτες με λίγη τεκίλα και δεν δίστασε να το δηλώσει στους 332 εκατομμύρια followers του στο Instagram.