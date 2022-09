Ο Μάθιου Μακόναχι μιλάει για την κακοποίηση και τον εκβιασμό για σεξ, που βίωσε ως έφηβος

Ο Μάθιου Μακόναχι μίλησε για την σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε στα 18 του αλλά και το περιστατικό περιστατικό, όπου έπεσε θύμα εκβοασμού για να κάνει σεξ όταν ήταν 15 ετών.

Σε μια νέα συνέντευξη στο podcast της Amanda de Cadenet The Conversation: About the Men, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τη στιγμή που ένας άνδρας του έδωσε ναρκωτικά και τον κακοποίησε σεξουαλικά, όταν εκείνος ήταν 18 ετών, κάτι για το οποίο είχε μιλήσει στο παρελθόν στο βιβλίο του, Greenlights.

Αν και δεν αναφέρθηκε σε πολλές λεπτομέρειες για κανένα από τα δύο περιστατικά, είπε ότι γνώριζε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και στις δύο περιπτώσεις βασιζόμενος στην καθοδήγηση που είχε λάβει από τους γονείς του.

Μιλώντας στην de Cadenet, θυμήθηκε την πρώτη φορά που έμαθε για τη συναίνεση και τι του δίδαξε ο πατέρας του για το σεξ και τη σεξουαλική οικειότητα.

«Λοιπόν, με είχαν καθοδηγήσει οι οι γονείς μου σχετικά με το σεβασμό σε μια γυναίκα, τον σεβασμό στη σχέση, τον σεβασμό της σεξουαλικής οικειότητας, τον σεβασμό του χώρου», είπε ο ηθοποιός.

«Ο μπαμπάς μου είχε πάντα αυτό το πράγμα όταν μας μάθαινε για τα πουλάκια και τις μέλισσες, και μου είπε "Έχεις φτάσει σε αυτή την ηλικία που φιλάς;" και είπα, «Ναι, κύριε». Και μου λέει "Λοιπόν, θα πάει πιο μακριά από αυτό μια μέρα. Πιθανότατα θα φτάσει εκεί που θα έρθετε σε επαφή και θα υπάρχει το στήθος, και "κάτω από τη ζώνη." Και μου λέει «Θα συμβεί και σε σένα».

Συνέχισε δε λέγοντας πως, «Γιε μου, ως το αρσενικό στην κατάσταση»- μου είπε μιλώντας μου για μια ετεροφυλοφιλική σχέση- «Αν νιώσεις ποτέ ότι το κορίτσι, το θηλυκό, διστάζει, να σταματήσεις». Είπε δε, ότι τον συμβούλεψε πως σε περίπτωση που ένα κορίτσι θέλει να σταματήσει και να φύγει τότε να περιμένει την επόμενη φορά.

Ο Μακόναχι πρόσθεσε ακόμα πως χάρη σε μαθήματα όπως αυτά, ήταν πολύ ξεκάθαρος για το τι είναι μια υγιής σεξουαλική σχέση και τι όχι, και ένιωσε αμέσως ότι το να τον εκβιάσουν για να κάνει σεξ στα 15 του δεν ήταν καθόλου σωστό.

«Αλλά ήμουν πολύ ξεκάθαρος, και πάλι, αυτό δεν ήταν σωστό, δεν ήταν ωραίο, δεν ήταν έτσι (τα πράγματα)», συνέχισε. «Μετά από αυτό, έπρεπε να έχω κάποιες υγιείς σεξουαλικές σχέσεις και να έχω κορίτσια που μου άρεσαν και τους άρεσα, και σιγά σιγά ήρθαμε κοντά και ήταν όμορφα και αδέξια, και όλα αυτά».

Ο πρωταγωνιστής του Dallas Buyers Club, στα 18 του κακοποιήθηκε σεξουαλικά αλλά όπως είπε συνδύασε τα περιστατικά πολύ αργότερα.

«Δεν τα σύνδεσα», αποκάλυψε.

Ενώ ο 52χρονος ηθοποιός όπως είπε δεν έχει κάνει θεραπεία για να αντιμετωπίσει την τραυματική αυτή εμπειρία, είπε ότι είχε πολλούς ανθρώπους στη ζωή του που τον βοήθησαν να το ξεπεράσει.

«Είχα πολύ καλούς φίλους. Είχα καλούς μέντορες. Είχα ηλικιωμένους άντρες, ηλικιωμένες γυναίκες, παντρεμένα ζευγάρια..» όπως είπε ενώ πρόσθεσε μεταξύ άλλων πως «Ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω στα πράγματα που μου δίδασκαν η μαμά και ο μπαμπάς μου».

Ενώ ο καθένας έχει διαφορετικές αντιδράσεις σε μία τραυματική εμπειρία, ο Μακόναχι είπε ότι δεν είχε την «επιλογή» να σταθεί σε αυτό, λέγοντας στην de Cadanet ότι αγαπά τη ζωή πάρα πολύ και πιστεύει στους ανθρώπους επίσης πάρα πολύ για να περάσει τη ζωή φοβισμένος λόγω ενός επιβλαβούς, ή βίαιου περιστατικού που του συνέβη.

«Δεν θα φοβάμαι τις σχέσεις γιατί η πρώτη μου εμπειρία ήταν ο εκβιασμός. Αυτό είναι μια παρέκκλιση. Όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. ..Δεν θα αφήσω αυτό να νικήσει την αίσθηση της εμπιστοσύνης μου στους ανθρώπους και θα πω, "Όχι, μπορώ να έχω μια υγιή σχέση". Αδιαπραγμάτευτα. Όχι», επέμεινε.

Συνέχισε δε λέγοντας πως «Συνέβη. Αρνούμαι ότι συνέβη; Όχι. Δεν αρνούμαι ότι συνέβη. Ήταν άσχημο. Ουφ! Εξακολουθώ να καταλαβαίνω, ακόμα κι αν σου λέω αυτήν την ιστορία, καταλαβαίνω - αλλά θα το κουβαλάω; Επέλεξα, αδιαπραγμάτευτα, ότι δεν πρόκειται να το μεταφέρω, να φέρω αυτό το βάρος στη ζωή που θα κάνω και στο πώς θα συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους και πώς θα εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και πώς θα βλέπω τις περιστάσεις και τον κίνδυνο» είπε.

Με πληροφορίες του ETOnline