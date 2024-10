«Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν παρθένος στα 35 του, όταν τον γνώρισα», έγραψε η Λίζα-Μαρί Πρίσλεϊ

Τα απομνημονεύματα της Λίζα-Μαρί Πρίσλεϊ κυκλοφόρησαν και φέρνουν στην επιφάνεια, πολλές άγνωστες πτυχές του Μάικλ Τζάκσον, από την κοινή τους πορεία.

Μεταξύ άλλων, η τραγουδίστρια που πέθανε το 2023, είχε αποκαλύψει στο βιβλίο για τον Μάικλ Τζάκσον, ότι ήταν ακόμη παρθένος στα 35 του χρόνια, οπότε και είχαν ξεκινήσει να βγαίνουν τα πρώτα τους ραντεβού.

Οι δυο τους ξεκίνησαν τη σχέση τους, το 1994. Πριν αρχίσουν επίσημα να είναι ζευγάρι, η Πρίσλεϊ ήταν ακόμα παντρεμένη με τον πρώτο της σύζυγο, Ντάνι Κίου, αλλά χώρισαν όταν ο Τζάκσον, της εξομολογήθηκε τον έρωτά του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που έκαναν στο Λας Βέγκας.

«Ο Μάικλ είπε "δεν ξέρω αν το πρόσεξες, αλλά είμαι εντελώς ερωτευμένος μαζί σου. Θέλω να παντρευτούμε και να κάνεις εσύ τα παιδιά μου"», γράφει η Πρίσλεϊ στο βιβλίο με τίτλο «From Here to the Great Unknown», που κυκλοφόρησε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου. «Δεν είπα τίποτα αμέσως, αλλά μετά είπα "είμαι πραγματικά κολακευμένη, δεν μπορώ καν να μιλήσω". Μέχρι τότε, ένιωθα ότι ήμουν κι εγώ ερωτευμένη μαζί του"». Το επόμενο διάστημα, χώρισε με τον Κίου για να είναι μαζί με τον Τζάκσον.

Πριν ακόμη ολοκληρώσουν τη σχέση τους, ο Μάικλ Τζάκσον της εξομολογήθηκε ότι ήταν ακόμη παρθένος. «Μου είπε ότι ήταν ακόμα παρθένος. Νομίζω ότι είχε φιλήσει την Τέιτουμ Ο' Νιλ και είχε κάτι με την Μπρουκ Σιλντς, το οποίο δεν ήταν τίποτα, πέρα από ένα φιλί. Είπε ότι και η Μαντόνα είχε προσπαθήσει να τα φτιάξει μαζί του μια φορά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Ήμουν τρομοκρατημένη γιατί δεν ήθελα να κάνω τη λάθος κίνηση» γράφει η Λίζα-Μαρί Πρίσλεϊ στα απομνημονεύματά της, για τον Μάικλ Τζάκσον.