O «κολλιτσίδας» Χάρι «έχει προσκολληθεί» υπερβολικά στη Μέγκαν - Πριγκιπικό παρασκήνιο από ένα βασιλικό βιογράφο

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει «προσκολληθεί» στη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ «σαν κολλιτσίδα, σαν να είναι σωσίβια λέμβος» αναφέρει στο PageSix ο βασιλικός βιογράφος Τομ Μπάουερ.

Η δούκισσα του Σάσεξ «ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του δούκα που δεν ικανοποιούσαν άλλες σύντροφοι» αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors».

Ο Μπόουερ χαρακτηρίζει τον 38χρονο Χάρι «κατεστραμμένο» και «με μεγάλη διαταραχή» λόγω του παιδικού του τραύματος από την απώλεια της μητέρας του, υποστηρίζοντας πως η 41χρονη Μέγκαν ήξερε πώς να τον χειριστεί και να τον κερδίσει.

Φωτ.: ΕΡΑ

«Είναι ψυχολογικά πληγωμένος τόσο από τον θάνατο τής μητέρας του, όσο και από την αντιμετώπιση της μητέρας του από τον πατέρα του, αλλά και του ίδιου όσο ήταν παιδί» εξηγεί ο ίδιος.

Άλλωστε, και ο ίδιος ο Χάρι έχει ανοιχτεί και παραδεχτεί δημοσίως το τραύμα τής παιδικής του ηλικίας, κατηγορώντας μέσω του podcast “Armchair Expert” το 2021 τον πατέρα του πως του κληροδότησε «έναν κύκλο γενετικού πόνου και οδύνης».

Η Μαρκλ υποστήριζε πάντα πως δεν ήξερε τίποτα για τη βασιλική οικογένεια, πόσο μάλλον για ένα μέλος της, τον Χάρι, και είχε μόνο ρωτήσει πριν το πρώτο τους ραντεβού αν είναι «καλός». Παρόλα αυτά, ο Μπόουερ υποστηρίζει πως η ηθοποιός έκανε επιμελώς και μεθοδικά έρευνα για τον Χάρι πριν το πρώτο αυτό ραντεβού, τον Ιούλιο του 2016.

«Η μεγαλοφυΐα της ήταν ότι πριν ακόμη γνωριστούν, τον έψαξε προσεκτικά και ως έξυπνη γυναίκα με μεγάλη εμπειρία, ήξερε ακριβώς ποια κουμπιά (του) να πατήσει» υποστηρίζει ο ίδιος, τονίζοντας πως ο Χάρι ήταν δυστυχής ως ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας και η Μέγκαν τού πρόσφερε μια διέξοδο.

Φωτ.: Instagram

Οι δύο τους αποποιήθηκαν τα βασιλικά τους καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020, λιγότερο από δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, τον Μάιο του 2018.

Πλέον, ζουν στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια με τα δύο τους παιδιά, Άρτσι και Λίλιμπετ, έχοντας συνάψει επικερδείς συμφωνίες με Spotify και Netflix.

«Θεωρώ πως ο Χάρι απολαμβάνει περισσότερο το paddling στον Ειρηνικό από τις χειραψίες μέσα στη βροχή μιας πόλης του βρετανικού Βορρά» εξηγεί ο Μπόουελ, αναφερόμενος στις εκδηλώσεις, πολλές φορές διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, στις οποίες πρέπει να παρίστανται κάθε χρόνο μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο ίδιος θεωρεί πως ο θάνατος και η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ ήταν εξαιρετικά επώδυνη για τον Χάρι, στον οποίο απαγορεύτηκε να φορέσει τη στρατιωτική του στολή, να χαιρετίσει το φέρετρο της γιαγιάς του και να είναι απών από την τελετή πριν την κηδεία.

«Νομίζω πως η κηδεία τού ξύπνησε τη θλίψη που ένιωθε επειδή ήταν αποκομμένος από την οικογένεια και τους φίλους του και ένιωθε αουτσάιντερ. Και νομίζω πως αυτό προσθέτει μεγάλη πίεση στη σχέση τους» προσθέτει.

Με πληροφορίες από PageSix