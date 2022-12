Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει: Το teaser της νέας ταινίας του «Ιντιάνα Τζόουνς»

Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς και ετοιμάζεται για μια νέα περιπέτεια.

Στο νέο teaser για το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» ο ηθοποιός επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο, έχοντας στο πλευρό του την Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ.

Σε αυτό το πέμπτο μέρος, σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μάνγκοντ, ο Ιντιάνα Τζόουνς αναλαμβάνει ξανά δράση - αν και φαινομενικά απρόθυμα - για να ξεκινήσει και πάλι μια μεγάλη περιπέτεια, παρά το γεγονός ότι πιστεύει ότι οι μέρες που έπαιρνε ρίσκα «πέρασαν».

Τον Σεπτέμβριο, ο Χάρισαν Φορντ εμφανίστηκε στο συνέδριο D23 της Disney και προϊδέασε για τη δράση που θα ακολουθήσει.

«Οι ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς έχουν να κάνουν με το μυστήριο και την περιπέτεια, αλλά και με την καρδιά», είπε.

Η τελευταία ταινία θα είναι πιθανότατα η τελευταία του Φορντ ως Ιντιάνα Τζόουνς. Αφού το κοινό αντέδρασε στην αναφορά ότι αυτή είναι η τελευταία του ταινία με τον ρόλο, αστειεύτηκε: «Αυτό είναι. Δεν θα ξαναπέσω κάτω για χάρη σας».

Βίντεο: Το τρέιλερ της νέας ταινίας του Χάρισον Φορντ ως Ιντιάνα Τζόουνς

Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 30 Ιουνίου 2023.