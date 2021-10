Ο Γουίλ Σμιθ αποκαλύπτει στην οικογένειά του ότι είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει

Ο Γουίλ Σμιθ αποκάλυψε ότι υπήρξε μια φορά στη ζωή του που σκέφτηκε να αυτοκτονήσει.

Ο ηθοποιός και ράπερ, που κυκλοφορεί τη σειρά ντοκιμαντέρ «Will Smith: The Best Shape Of My Life» στο YouTube τον επόμενο μήνα, αποκαλύπτει στο τρέιλερ ότι αγωνίστηκε τόσο πολύ με την ψυχική του υγεία στο παρελθόν, που κάποτε σκεφτόταν να βάλει τέλος στη ζωή του.

Στο κλιπ της σειράς, η οποία θα ακολουθήσει την πορεία του Σμιθ καθώς εκείνος προσπαθεί να χάσει 20 κιλά σε 20 εβδομάδες, ο ηθοποιός και μουσικός φαίνεται να συζητά το ευαίσθητο θέμα με την οικογένειά του.

«Όταν ξεκίνησα αυτό το σόου, νόμιζα ότι έμπαινα στην καλύτερη φόρμα της ζωής μου, σωματικά», λέει. «Αλλά, διανοητικά, ήμουν κάπου αλλού. Κατέληξα να ανακαλύψω πολλά κρυμμένα πράγματα για τον εαυτό μου».

Κάποια στιγμή φαίνεται να ξεσπά σε κλάματα. «Αυτή ήταν η μόνη φορά στη ζωή μου που σκέφτηκα να αυτοκτονήσω», λέει ο Σμιθ στην οικογένειά του.

Το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην ψυχική του υγεία αλλά και την βελτίωση της φυσική του κατάστασης. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 8 Νοεμβρίου μέσω του καναλιού του ηθοποιού στο YouTube.

Με πληροφορίες του NME