Ο Bob Dylan πούλησε την έπαυλή του στα Χάιλαντς για 5 εκατομμύρια δολάρια

Ο Bob Dylan πούλησε την έπαυλή του στα Χάιλαντς της Σκωτίας για 5 εκατ. δολάρια.

Ο νομπελίστας μουσικός, Bob Dylan (δεν είχε παρευρεθεί για να παραλάβει το βραβείο) ανακοίνωσε την πώληση του Aultmore House νωρίτερα φέτος. Το αριστοκρατικό σπίτι των 16 υπνοδωματίων κοντά στη γέφυρα Nethy Bridge στο εθνικό πάρκο Cairngorms, τέθηκε προς πώληση ζητώντας προσφορές άνω των 4 εκατ. δολαρίων.

Ο 82χρονος Bob Dylan αγόρασε το σπίτι μαζί με τον αδελφό του Ντέιβιντ Ζίμερμαν για 3 εκατομμύρια δολάρια. Διαθέτει αρκετές αίθουσες υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης μιας αίθουσας μουσικής,11 μπάνια και άλλα επτά υπνοδωμάτια στη σοφίτα.Το σπίτι περιβάλλεται από έκταση 25 στρεμμάτων με εξοχικές κατοικίες, ένα μεγάλο θερμοκήπιο, έναν περιφραγμένο κήπο, προστατευτικά τείχη, σιντριβάνι και γκαζόν.

Φωτ.: KNIGHT FRANK

Χτίστηκε μεταξύ 1911 και 1914 ως εξοχική κατοικία για τον επιχειρηματία Archibald Merrilees. Ο ίδιος ίδρυσε το πρώτο πολυκατάστημα της Ρωσίας, το M&M, στα μέσα του 19ου αιώνα, αλλά αναγκάστηκε να το πουλήσει αφού η τύχη της οικογένειας επλήγη από το ρωσικό εμφύλιο πόλεμο του 1922. Το Aultmore χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως νοσοκομείο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ως σχολείο που ανήκε σε έναν κατάσκοπο με καταγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος επέζησε από τη φυλάκιση στο Colditz.

Το σπίτι εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό δράμα Monarch of the Glen και έγινε δημοφιλής χώρος για γάμους πριν το αγοράσει ο Dylan το 2006. Από το κτηματομεσιτικό γραφείο Knight Frank αποκάλυψαν ότι ο ίδιος και ο αδελφός του δεν το είχαν επισκεφθεί εδώ και χρόνια. Ο Dylan έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν εικόνες από τα Χάιλαντς στο έργο του, μεταξύ άλλων στο τραγούδι που πήρε το όνομά του από την περιοχή στο βραβευμένο με Grammy άλμπουμ Time Out of Mind του 1997.

Με πληροφορίες από BBC