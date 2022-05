Μπένεντικτ Κάμπερμπατς: Πρέπει να πιέζουμε ακόμα για συμπερίληψη και ισότητα

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς επέκρινε τα «αυταρχικά καθεστώτα» που απαγορεύουν τις προβολές ταινιών, οι οποίες περιέχουν ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες.

«Είναι δύσκολο να μην είμαι ευαίσθητος με ένα τέτοιο θέμα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά είναι, φοβάμαι, μια αναμενόμενη απογοήτευση», είπε ο Κάμπερμπατς στο Πρακτορείο Ειδήσεων της PA.

«Ξέρουμε από τα καθεστώτα αυτά ότι η έλλειψη ανεκτικότητάς τους, αποκλείει τους ανθρώπους, οι οποίοι αξίζουν όχι μόνο να συμπεριλαμβάνονται, αλλά να τιμούνται γι' αυτό που είναι και να νιώθουν μέρος μιας κοινωνίας και μιας κουλτούρας και να μην τιμωρούνται για τη σεξουαλικότητά τους».

Σχολιάζοντας την απαγόρευση ταινιών είπε πως «αισθάνεται πως πραγματικά είναι άκυρη, με όλα όσα έχουμε βιώσει ως είδος, πόσο μάλλον για το πού βρισκόμαστε παγκοσμίως ως πολιτισμός».

«Την Chavez την συμπεριλάβαμε λόγω του πόσο φοβερή είναι ως χαρακτήρας. Και η σεξουαλικότητά της είναι μόνο μια πτυχή του χαρακτήρα της. Και αυτό είναι το μόνο που πρέπει να είναι», πρόσθεσε ο Κάμπερμπατς.

«Πρέπει να παλεύουμε ακόμα, πρέπει να πιέζουμε ακόμα για συμπερίληψη και ισότητα και χαίρομαι που η Marvel και η Disney το κάνουν αυτό» συνέχισε ο ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι η ταινία όπου πρωταγωνιστεί «Doctor Strange In The Multiverse Of Madness» επικρίθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου οι αρχές ζήτησαν να κοπεί μια σκηνή 12 δευτερολέπτων επειδή ο νέος χαρακτήρας America Chavez (Xochitl Gomez) αναφέρεται στις «δύο μαμάδες» της.

Το Doctor Strange In The Multiverse Of Madness κυκλοφορεί στις 5 Μαΐου.

Με πληροφορίες του ΝΜΕ