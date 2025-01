Μπαράζ αγωγών κατά του υπουργείου του Έλον Μασκ μόλις λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία Τραμπ

Μέσα σε λίγα λεπτά από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κατατέθηκαν τουλάχιστον τέσσερις αγωγές με στόχο να κλείσει το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότηας του Έλον Μασκ.

Η νομική αντίσταση στον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη ξεκινήσει. Μέσα σε λίγα λεπτά από την ορκωμοσία Τραμπ, τουλάχιστον τρεις αγωγές κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, επιδιώκοντας να κλείσει το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Έλον Μασκ μέχρι να συμμορφωθεί με τους κανόνες διαφάνειας που αφορούν τους κυβερνητικούς συμβουλευτικούς φορείς.

Οι αγωγές υποστηρίζουν ότι το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη στόχευση της κυβερνητικής σπατάλης παραβιάζει τον νόμο περί ομοσπονδιακών συμβουλευτικών επιτροπών, δίνοντας σε ιδιώτες ρόλους στη διαδικασία λήψης κυβερνητικών αποφάσεων χωρίς τη δημόσια πρόσβαση που απαιτεί ο νόμος. Λίγες ημέρες μετά την εκλογή του τον Νοέμβριο, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να δημιουργήσει το DOGE -το υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας- με επικεφαλής τον Έλον Μασκ και τον επιχειρηματία Βιβέκ Ραμασουάμι.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στο DOGE κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μετά την ορκωμοσία και οι βοηθοί του δήλωσαν ότι σχεδιάζει να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα για την επισημοποίηση της σύστασης του υπουργείου. Ο Βιβέκ Ραμασουάμι αποχώρησε αππό το DOGE για να θέσει υποψηφιότητα για κυβερνήτης στο Οχάιο, αλλά ο ίδιος και ο Μασκ είχαν προηγουμένως διατυπώσει ιδέες όπως η «μεγάλης κλίμακας απόλυση κυβερνητικών υπαλλήλων» που επιλέγονται τυχαία από καταλόγους τέτοιων υπαλλήλων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει την εξουσία να δημιουργεί επίσημα κυβερνητικά τμήματα και υπουργεία χωρίς το Κογκρέσο να ψηφίσει σχετικό νόμο, αλλά ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να ονομάσει το έργο κατά της γραφειοκρατίας «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», ανεξάρτητα από αυτό. Μία από τις αγωγές, που κατατέθηκε από το Public Citizen, το State Democracy Defenders Fund και το Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, υποστηρίζει ότι το DOGE παραβίασε την FACA, η οποία, σύμφωνα με την αγωγή, έχει ως στόχο να αποτρέψει τέτοιες προσπάθειες από το να «μετατραπούν σε οχήματα προώθησης ιδιωτικών συμφερόντων στην ομοσπονδιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Μια τέταρτη αγωγή που κατατέθηκε από το Center for Biological Diversity ζητά όλα τα αρχεία από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού των ΗΠΑ που αφορούν το DOGE.

Με πληροφορίες από Politico