Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι: «Ο Μάικλ ήταν ένας σεξιστής νταής», λέει η Κάρεν Γκρασλ- Ο αλκοολισμός και το bullying

Όταν η Karen Grassle ρωτήθηκε από την αεροσυνοδό, στην πρώτη θέση, αν θα ήθελε λίγο κρασί πριν την απογείωση, αδιάφορα απάντησε: «Ω, ελάχιστο παρακαλώ».

Η τηλεοπτική σταρ, η οποία υποδύθηκε τη σύζυγο και μητέρα Caroline «Ma» Ingalls στην επιτυχημένη σειρά «Little House on The Prairie» [Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι] δεν έδειξε στο ελάχιστο ότι το λευκό ποτήρι ερχόταν απλώς να προστεθεί στην άφθονη ποσότητα αλκοόλ που είχε ήδη καταναλώσει, στο αεροδρόμιο.

Σε λίγη ώρα άρχισε να φιλιέται με τον τύπο που καθόταν δίπλα της και θολωμένη, συμφώνησε να πάει σπίτι μαζί του μόλις προσγειωθούν. «Ήμουν ένα χάλι», είπε ο ηθοποιός στην The Post, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. «Η ζωή μου ήταν εκτός ελέγχου».

Ο μπαμπάς της ήταν αλκοολικός και ακολούθησε τα βήματά του στο ποτό, όταν ξεκίνησε το κολέγιο.

Σήμερα, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την απερίσκεπτη εκείνη συμπεριφορά της στο αεροπλάνο, μίλησε για το άγριο, συναισθηματικά καταστροφικό παρελθόν της στα τέλη της δεκαετίας του '60 και της δεκαετίας του '70.

Η περσόνα της στην οθόνη στη θρυλική σειρά της οικογένειας Ingalls ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη του πραγματικού χαρακτήρα της- μια γυναίκα εθισμένη, που μισούσε τον εαυτό της και έφτασε στα όρια της απόγνωσης.

Τα νέα απομνημονεύματα της Grassle, «Bright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss, and Love from Little House's Ma», που κυκλοφορούν στις 16 Νοεμβρίου, αποκαλύπτουν άγνωστες λεπτομέρειες της ιδιωτικής της ζωής αλλά και της καριέρας της στη σόουμπιζ.

Το βιβλίο αφηγείται εμπειρίες όπως μια σειρά αποτυχημένων σχέσεων, δύο ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, την έκθεσή της σε μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια και την δύσκολη σχέση της με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Michael Landon- κινητήρια δύναμη πίσω από το «Little House».

«Μου πήρε πολύ χρόνο να αποκαλύψω όλα τα κομμάτια της ιστορίας μου. Έπρεπε να αντισταθώ στη φυσική μου τάση για ιδιωτικότητα ώστε να φτάσω στην αλήθεια», λέει η 79χρονη ηθοποιός, που είναι μητέρα ενός παιδιού.

Με την μαμά της σε παρασκήνια του Μπρόντγουεϊ, στα πρώτα βήματα της καριέρας της ως ηθοποιός.

Η Karen Grassle γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνια, όπου ζει μέχρι σήμερα. Ο πατέρας της, Eugene, ανεξάρτητος μεσίτης, ήταν ένας αυτοκτονικός αλκοολικός, ενώ η πολύπαθη μητέρα της, Frae, μια «σκληρή, αποφασιστική» δασκάλα που ξεπέρασε τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.

«Ήταν υπέροχο να έχω αυτό το δυνατό γυναικείο πρότυπο ως έμπνευση για την Caroline», είπε η ηθοποιός, προσθέτοντας: «Ειδικά εφόσον η ζωή μου ήταν τόσο διαφορετική».

Πήρε τον πολυπόθητο ρόλο της Ma, τον Ιανουάριο του 1973, αφού μετακόμισε από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες. Όταν βρισκόταν στο Μανχάταν, η Karen δούλευε κυρίως στο θέατρο, κάνοντας εμφανίσεις στο Μπρόντγουεϊ και σε μια παραγωγή του Σαίξπηρ μαζί με τους Christopher Walken και Sam Waterston.

Ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος αφού βρισκόταν σε έναν αποτυχημένο γάμο με τον ηθοποιό Leon Russom (τον πρώτο από τους τρεις πρώην συζύγους της), με τον οποίο χώρισε το 1970. Εν τω μεταξύ, τα χρήματα που κέρδιζε από το σανίδι ήταν ελάχιστα.

Στο «Cymbeline» με τον Sam Waterston.

Δυστυχώς, ακολούθησε το παράδειγμα του μπαμπά της στο αλκοόλ- μια καταστροφική συνήθεια που ξεκίνησε όταν σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, μια «φωλιά» των Χίπις όπου ήταν επιρρεπής στο άγχος και περιστασιακά αυτοτραυματιζόταν.

Ωστόσο, όπως λέει η Grassle, το «περιορισμένο budget» της στη Νέα Υόρκη τη βοήθησε να συγκρατηθεί με το ποτό εκείνη την εποχή. «Το διαμέρισμά μου ήταν στην First Avenue σε ένα τετράγωνο με μια κλινική μεθαδόνης», θυμάται η Grassle, σημειώνοντας ότι τοξικομανείς λιποθυμούσαν στον προθάλαμο του κτιρίου της. Ανησυχούσε συνεχώς για το ενοίκιο και το κόστος των επισκευών στο ταλαιπωρημένο παλιό της αυτοκίνητο.

Στα 79 της, η Karen Grassle λέει ότι επιτέλους βρήκε την ηρεμία.

Ήταν τεράστιος θρίαμβος όταν, εντελώς άσημη, κέρδισε τον ρόλο της Ma στο «Little House», το «όραμα» του καρδιοκατακτητή Landon της «Bonanza», ο οποίος έπαιξε τον ίδιο τον Charles «Pa» Ingalls. Ο τηλεοπτικός σύζυγός της είδε τις δυνατότητες προσαρμογής στη μικρή οθόνη των απομνημονευμάτων της Laura Ingalls Wilder και εκμεταλλεύτηκε την φήμη του για να αναλάβει τα ηνία της σειράς.

«Μου είπαν να φορέσω φόρεμα και καθόλου μακιγιάζ», λέει η Grassle για τις οδηγίες πριν την αγχωτική οντισιόν στα Paramount Studios.

«Στη δεκαετία του '70, ήταν σύνηθες για ηθοποιούς του Χόλιγουντ να φορούν στενά τζιν και κοντά μπλουζάκια που αφήνουν ακάλυπτη την κοιλιά, ψεύτικες βλεφαρίδες και άφθονο eyeliner», εξηγεί. «Το συγκεκριμένο look ήταν "in", αλλά όπως είπε ο ατζέντης [μου], δεν βοηθούσε στο κάστινγκ του Michael Landon για την Caroline Ingalls».

Ξόδεψε 40 δολάρια -μεγάλο χρηματικό ποσό εκείνη την εποχή- σε ένα σεμνό, μάλλινο φόρεμα ζιβάγκο και μια φούστα, και αγνοώντας την εντολή να έρθει άβαφη, εμφανίστηκε με μια λίγη καφέ σκιά. Η στρατηγική λειτούργησε. Μέσα σε λίγα λεπτά από την ολοκλήρωση μιας δοκιμαστικής σκηνής, ο Landon «αναπήδησε και φώναξε: "Στείλτε την στην γκαρνταρόμπα!"».

Στο βιβλίο μιλά για τις αποτυχημένες σχέσεις της, τις δύο ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, την έκθεσή της σε σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια και την δύσκολη σχέση της με τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Michael Landon.

Η Grassle αναπολεί με αγάπη τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του «Little House» στην Sonora της Καλιφόρνια. Ανέπτυξε έναν ιδιαίτερο δεσμό με τη Melissa Gilbert, την κόρη της στην οθόνη, η οποία υποδυόταν τη Laura Ingalls, ενώ «ξόδεψε πολλή ενέργεια αναπτύσσοντας σχέσεις» με τη Melissa Sue Anderson και τα δίδυμα, Lindsay και Sidney Greenbush, (οι αδερφές της Laura, Mary και Carrie αντίστοιχα) «για να νιώθουν άνετα στις σκηνές με εμένα ως μητέρα τους».

Όσο για τον Landon, η Grassle τον θεώρησε αρχικά ένα απαιτητικό αφεντικό που ήταν επίσης «καταπληκτικός, πολυτάλαντος άνθρωπος». «Ήταν πολύ συστηρός, αλλά κουβαλούσε το βάρος της σειράς στους ώμους του».

Στο απόγειο της φήμης της, η Grassle πληρωνόταν μεταξύ 2.000 και 4.000 δολάρια την εβδομάδα- αρκετά για να συχνάζει σε cocktail lounge και εστιατόρια. Ωστόσο, παρά την επιτυχία, άρχισε να αμφισβητεί τις ικανότητές της και να έχει εμμονή με την ερμηνεία της στο «Little House». Το γεγονός ότι υπήρχε μπαρ στα γυρίσματα δεν βοήθησε καθόλου.

«Πέρασα την καριέρα μου πίνοντας, να προσπαθώ να το διαχειριστώ», είπε η Grassle για τον αλκοολισμό της. «Ήθελα να πίνω όπως οι άλλοι- απλώς για να διασκεδάζω στα πάρτι. Όμως άρχισε να χειροτερεύει. Μεθούσα φρικτά, πλάνταζα στο κλάμα και συνέχιζα. Ένιωθα ότι όλα στη ζωή μου ήταν λάθος».

Παρόλο που της είπαν να έρθει χωρίς μακιγιάζ για την οντισιόν, έβαλε σκιά ματιών και πήρε το ρόλο της Caroline Ingalls.

Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν οι σχέσεις της με τον Landon επιδεινώθηκαν με αφορμή τον μισθό της. Οι εντάσεις αυξήθηκαν πριν τη δεύτερη σεζόν, όταν αρνήθηκε το αίτημά της για αύξηση. Προς αγανάκτηση της Grassle, χρησιμοποίησε τη δικαιολογία ότι τα κέρδη της έπρεπε να αντιστοιχούν με εκείνα των παιδιών ηθοποιών.

«Ένιωσα προσβεβλημένη ως συμπρωταγωνίστρια σε μια επιτυχημένη σειρά», λέει η Grassle, βασικό μέλος του καστ μεταξύ 1973 και 1982. «Δεν ήθελα να ξεγελάσω κανέναν, αλλά περίμενα έναν δίκαιο μισθό». Όταν ο Landon ισχυρίστηκε ότι το κοινό δεν τη βρήκε τόσο δημοφιλή όσο νόμιζε, η Grassle εξοργίστηκε.

Δεν πέρασε πολύς καιρός και η «Μα» έμεινε τελικά εκτός σεναρίου, ενώ οι σκηνές της κόπηκαν. Ο Landon έκανε το συνεργείο να γελάει, χλευάζοντας το σώμα και τις εκφράσεις του προσώπου της όταν κοιτούσαν τις σκηνές της.

Το πιο σοκαριστικό ήταν η ολοένα και πιο αγενής συμπεριφορά του Landon, τονίζει η Grassle. «Ο Μάικ έλεγε "μ@@νί" και έκανε αηδιαστικά αστεία για το πώς μύριζε μια γυναίκα μετά το σεξ», θυμάται η ίδια. Όπως λέει, τα εξωφρενικά σχόλια του Landon την έκαναν να θέλει «να εξαφανιστεί».

«Ήταν σχεδόν σαν να είχα παγώσει», είπε. «Αλλά, ως γυναίκα στη βιομηχανία του κινηματογράφου της δεκαετίας του 1970, είχα τόσο συνηθίσει αυτούς τους εξευτελισμούς, που δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να μαλώσω μαζί του. Απλώς συνέχιζα- ήμουν το καλό κορίτσι, έπαιζα τον ρόλο και ήλπιζα».

Το ποτό -και τα αναπόφευκτα hangover- είχαν ολέθριες συνέπειες στο σώμα και τον ψυχισμό της. Το περιστατικό με τον άγνωστο στο αεροπλάνο ήταν χαρακτηριστικό των κινδύνων, στους οποίους εξέθετε τον εαυτό της.

«Δεν ξέρω τι θα σκεφτόταν το κοινό εάν η Caroline Ingalls συμπεριφερόταν έτσι», είπε. «Ίσως να είχαν στραφεί εναντίον μου».

Μερικές από τις σημαντικότερες σχέσεις της κινδύνευσαν επειδή δεν μπορούσε να αντισταθεί στους «ακατάλληλους» τύπους. «Δεν ήμουν ποτέ καλός κριτής για το ποιος θα ήταν καλός σύντροφος», παραδέχθηκε, περιγράφοντας τον νεότερο εαυτό της ως κάπως «χαλαρό». «Ήμουν απελπισμένη και δεν είχα ιδέα», πρόσθεσε. «Μισώ να το λέω, αλλά οι άντρες [που έβγαινα ραντεβού] ήταν ένα χάλι».

Στα μέσα της δεκαετίας του '70, απάτησε τον τότε αρραβωνιαστικό της με τον ηθοποιό Gil Gerard, που έκανε μια guest εμφάνιση στο «Little House». Ο Gerard αργότερα επικοινώνησε με την Grassle για να την ενημερώσει ότι μπορεί να έχει προσβληθεί από γονόρροια.

Μιλώντας με ειλικρίνεια για την εξάρτηση από το αλκοόλ, η Grassle εξηγεί στο βιβλίο της πώς έφτανε στο πλατό νιώθοντας εξάντληση, ναυτία και με κόκκινα μάτια, βασιζόμενη στα μαλλιά και το μακιγιάζ για να διορθώσει την εικόνα της.

Μόνο όταν σταμάτησε το αλκοόλ, αναγνώρισε την υποσυνείδητη επιθυμία της να «μοιάσει» στο τηλεοπτικό alter ego της. «Δεν υποψιαζόμουν ότι η πραγματική μου επιθυμία ήταν η σταθερότητα, ένας σύζυγος που ήθελε μια οικογένεια και δικά μου παιδιά», γράφει στα απομνημονεύματά της. «Δεν είχα ιδέα ότι ήθελα αυτό που είχε στην πραγματικότητα η Caroline Ingalls».

Με τη βοήθεια μιας φίλης επίσης αλκοολικής, βρήκε το κουράγιο να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ το 1977. Αντλώντας δύναμη από μια οριστική νίκη στις επί χρόνια διαπραγματεύσεις για τους μισθούς της με τον Landon και το NBC -κατάφερε να διπλασιάσει την αμοιβή της - η ηθοποιός άφησε πίσω τις παλιές συνήθειες και υιοθέτησε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Η δραματική αλλαγή συνέβαλε στη μετέπειτα συμφιλίωση της με τον Landon, ο οποίος πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας το 1991 σε ηλικία 54 ετών. «Είμαι πολύ ευγνώμων που τα βρήκαμε», λέει.

Εν τω μεταξύ, φεύγοντας από το «Little House» για να γράψει και να πρωταγωνιστήσει στο έργο «Battered» του 1978, σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, η Grassle έγινε σημαντική υπέρμαχος της ισότητας.

Σήμερα, ο ακτιβισμός της επικεντρώνεται στο δικαίωμα της αναπαραγωγής, ζήτημα προσωπικό για την ίδια, καθώς προχώρησε σε δυο αμβλώσεις όταν ήταν στην ηλικία των 20 ετών πριν αποκτήσει τον γιο της, Zach Radford, το 1985.

Στα απομνημονεύματά της, περιέγραψε το τραύμα του κρυφού ταξιδιού στο Μεξικό για την πρώτη επέμβαση πριν νομιμοποιηθεί επίσημα η άμβλωση το 1973.

«Η κοινωνία εξακολουθεί να χρειάζεται να υποστηρίζει τις γυναίκες στις αποφάσεις τους», λέει η Grassle. «Είτε πρόκειται για λόγους υγείας -είτε για οποιονδήποτε άλλο προσωπικό λόγο- δεν πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες».

Όσο για τη Ma, η Grassle δηλώνει πολύ περήφανη για τα 182 επεισόδια του «Little House», κατακτώντας τις καρδιές των Αμερικανών ως η αγαπημένη «εθνική μαμά». «Η Caroline ήταν μια απίστευτα δυνατή και το πνεύμα της θα συνεχίσει να υπάρχει», κατέληξε η ηθοποιός.