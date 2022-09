Mel C: Αποκαλύπτει πως δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από μασέρ - «Το είχα απωθήσει, αλλά επιτέλους το αντιμετωπίζω»

H Melanie C, η πρώην Spice Girl, γνωστή ως σπόρτι σπάις, φέρεται να έγινε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από μασέρ τη νύχτα πριν από την πρώτη συναυλία του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος.

Μιλώντας στο podcast How To Fail στο πλαίσιο προώθησης των απομνημονευμάτων της με τίτλο Who I am, η κατά κόσμον Μέλανι Χίσχολμ, μίλησε για το συμβάν αυτό που είχε λάβει χώρα σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης. Όπως είπε στην παρουσιάστρια, Ελίζαμπεθ Ντέι, η φρικτή αυτή εμπειρία την έκανε να νιώθει «ευάλωτη και βιασμένη».

«Αυτό που μου συνέβη, το έθαψα σχεδόν αμέσως γιατί υπήρχαν άλλα πράγματα στα οποία έπρεπε να επικεντρωθώ. Όλα οδηγούσαν στο αποκορύφωμα αυτού που πάντα ήθελα να κάνω» είπε στην Ντέι, αναφερόμενη στη συναυλία που επίκειτο μετά από εβδομάδες κουραστικών προβών και εντατικής προετοιμασίας.

«Δεν ήθελα να κάνω φασαρία, αλλά επίσης δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ» είπε η ίδια, σημειώνοντας πως αρχικά δε σχεδίαζε να περιλάβει το συμβάν στη βιογραφία της, ωστόσο στη συνέχεια αποφάσισε να το αναφέρει όταν επανήλθε σε ένα όνειρό της. «Νομίζω πως είναι πραγματικά σημαντικό για εμένα να το πω και επιτέλους να το αντιμετωπίσω» πρόσθεσε.

«Φρικτά πράγματα συμβαίνουν διαρκώς και αυτή η κατάσταση δεν ήταν τόσο άσχημη όσο θα μπορούσε να εξελιχθεί» τόνισε η ίδια, συμπληρώνοντας πως «το να βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον όπου μπορείς να βγάλεις τα ρούχα σου ενώ είσαι με επαγγελματία» της προκάλεσε σύγχυση στη συνέχεια, κάνοντάς τη να νιώθει «πολύ ευάλωτη, πολύ ντροπιασμένη».

Τα χρόνια που ακολούθησαν τη διάλυση του συγκροτήματος, η Μέλανι Σι μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως μέλος των Σπάις.

Σε συνέντευξή της στον Guardian το 2020, είχε αποκαλύψει πως πάλευε με «διατροφική διαταραχή και την κατάθλιψη» στο αποκορύφωμα της φήμης της.

«Ήμουν αρκετά άρρωστη για μερικά χρόνια», δήλωσε προσφάτως. «Όταν κοιτάζω πίσω, δεν ξέρω σωματικά πώς τα κατάφερα- αν αναλογιστεί κανείς με πόσα λίγα χρήματα ζούσα και πόση γυμναστική έκανα παράλληλα με ένα σκληρό πρόγραμμα».

Με πληροφορίες από Guardian