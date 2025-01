Με «κατακλυσμό» διαταγμάτων ο Μπάιντεν προσπαθεί να βάλει δύσκολα στον Τραμπ πριν αποχωρήσει

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τελειώνει την θητεία του όπως ξεκίνησε, με μια έκρηξη εκτελεστικών ενεργειών που σκοπό έχουν να τον διαφοροποιήσουν από τον άνθρωπο που προηγήθηκε και πρόκειται να τον διαδεχθεί: τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει ορίσει εθνικά μνημεία στην Καλιφόρνια και αφαίρεσε την Κούβα από τη λίστα κρατών που συνδράμουν τρομοκράτες. Μπλόκαρε την εξαγορά της αμερικανικής χαλυβουργίας από μια ιαπωνική εταιρεία και επέκτεινε το καθεστώς προσωρινής προστασίας σε σχεδόν 1 εκατομμύριο μετανάστες. Μετέτρεψε τις ποινές σχεδόν όλων όσοι είχαν καταδικαστεί σε ομοσπονδιακό θανατοποινίτη και έδωσε στον γιο του Χάντερ προεδρική χάρη.

Οι ενέργειες του Μπάιντεν εκτείνονται σε μία ευρεία κλίμακα, αγγίζοντας σχεδόν κάθε τομέα της κυβέρνησης και είναι πιθανό να συνεχιστούν μέχρι τις τελευταίες ώρες στην εξουσία του, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ακόμη και όταν πολλοί στον Λευκό Οίκο μάζεψαν τα γραφεία τους - σχεδίαζαν να εκκενώσουν στο τέλος της ημέρας την Παρασκευή - εξακολουθούσαν να υπάρχουν προετοιμασίες της τελευταίας στιγμής για πρόσθετες εκτελεστικές ενέργειες. Ο πρόεδρος στάθμισε μέτρα με στόχο την προώθηση της τροπολογίας για τα ίσα δικαιώματα, η οποία θα απαγόρευε τις διακρίσεις λόγω φύλου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να αποκαλύψουν εσωτερικά σχέδια. Και ο Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να χορηγήσει προληπτικές χάρη σε πρόσωπα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα της επερχόμενης κυβέρνησης Τραμπ.

Οι απερχόμενοι πρόεδροι συχνά ολοκληρώνουν τη θητεία τους με μια καταιγίδα δραστηριοτήτων, όπως χάρη ή διακηρύξεις, αλλά οι προσπάθειες του Μπάιντεν ήταν ασυνήθιστα ευρείας κλίμακας, αντανακλώντας την πεποίθησή του ότι ο Τραμπ αντιπροσωπεύει μια μοναδική απειλή για τις αμερικανικές παραδόσεις.

Τις τελευταίες ημέρες, η κυβέρνηση Μπάιντεν ακύρωσε φοιτητικά δάνεια για 150.000 δανειολήπτες και ενέκρινε πρωτοφανείς νέους ελέγχους εξαγωγών σε τσιπ υπολογιστών και άλλη τεχνολογία ζωτικής σημασίας για προηγμένα έργα τεχνητής νοημοσύνης. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων άρχισε να απαιτεί ετικέτες στο μπροστινό μέρος των συσκευασιών τροφίμων και ποτών σε μια προσπάθεια να ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να λαμβάνουν πιο υγιεινές αποφάσεις. Η κυβέρνηση Μπάιντεν δημοσίευσε επίσης την Τετάρτη μια πρόταση για δραματική μείωση των επιπέδων νικοτίνης στα τσιγάρα. Πολλές από τις ενέργειες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες είναι αποτέλεσμα μηνών σχεδιασμού. Η προετοιμασία ξεκίνησε όταν ο Μπάιντεν αποχώρησε από την κούρσα επανεκλογής τον Ιούλιο και επιταχύνθηκε από τότε που έγινε σαφές στις 5 Νοεμβρίου ότι θα παρέδιδε την εξουσία στον Τραμπ και όχι στην Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Όταν ο Μπάιντεν συγκάλεσε το υπουργικό του συμβούλιο τον Σεπτέμβριο, προέτρεψε τους υπουργούς να λάβουν μέτρα που θα επισημάνουν την κληρονομιά του, ενώ παράλληλα θα προσθέσουν εμπόδια σε μία μελλοντική κυβέρνηση Τραμπ.«Αυτή η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου έρχεται σε μια στιγμή που έχουμε τέσσερις μήνες στη διοίκηση», είπε εκείνη την ημέρα. «Και θα συνεχίσουμε, γιατί ο αντιπρόεδρος και εγώ είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι η δημοκρατία θα προσφέρει αυτό που ζητάει ο αμερικανικός λαός και αυτό που παρέχουμε». Πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τους ιστορικούς νόμους που ψηφίσαμε. Μας επέτρεψαν να επενδύσουμε στην Αμερική, να ξαναχτίσουμε τις υποδομές μας και να εφαρμόσουμε τους ιστορικούς μας νόμους».

Η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ θα βρει μια ανεπιθύμητη έκπληξη την Τρίτη, όταν ένας νέος νόμος θα τεθεί νομικά σε ισχύ, δίνοντας αύξηση μισθού 12% σε περίπου 14.500 υπαλλήλους που υπηρετούν σε τρεις αποθήκες του στρατού και σε ορισμένες Εγκαταστάσεις Βετεράνων. Η αύξηση, που εγκρίθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού τον Οκτώβριο, θα εμφανιστεί ως τελικός νόμος στο Ομοσπονδιακό Μητρώο στις 21 Ιανουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να πληρώσει για αυτήν, με κόστος 150 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Η κίνηση έρχεται καθώς ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του έχουν δεσμευτεί να περικόψουν τρισεκατομμύρια δολάρια από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και να συρρικνώσουν το εργατικό δυναμικό. Οι αξιωματούχοι του Μπάιντεν υπερκέρασαν τη μακροχρόνια αντίθεση από αξιωματούχους στις κυβερνήσεις των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, από την εποχή του Ομπάμα, για την αύξηση των μισθών αυτών των εργαζομένων, λόγω του κόστους.

Μια άλλη εστίαση των αξιωματούχων της κυβέρνησης Μπάιντεν ήταν να ξοδέψουν χρήματα που έχουν ήδη διατεθεί από το Κογκρέσο, εκδίδοντας επιχορηγήσεις για έργα προτού η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρήσει να πάρει τα χρήματα πίσω ή να τα αφήσει αδιάθετα. Η κυβέρνηση έχει επίσης δρομολογήσει προτεινόμενους κανονισμούς σε μια πορεία που θα μπορούσε να δυσκολέψει τον Τραμπ να τους εκτροχιάσει. Ωστόσο, το νέο Κογκρέσο, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Νόμο αναθεώρησης του Κογκρέσου, ο οποίος επιτρέπει στο Κογκρέσο να απορρίπτει νέους ομοσπονδιακούς κανόνες για έως και 60 ημέρες. Περισσότεροι από 1.300 κανονισμοί για το κλίμα, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την εργασία θα μπορούσαν να υπόκεινται σε αυτήν την αναθεώρηση, σύμφωνα με ανάλυση του Κέντρου Ρυθμιστικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο George Washington. Η κυβέρνηση Μπάιντεν έλαβε μια σειρά ρυθμιστικών μέτρων τον Απρίλιο , έξω από αυτό το παράθυρο, για να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί θα ισχύσουν. Υπήρξε μια ύφεση σε τέτοιες ενέργειες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, αλλά η δραστηριότητα αυξήθηκε ξανά τον Δεκέμβριο μετά τις εκλογές.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόση ενέργεια και προσοχή θα θέλει να δαπανήσει η κυβέρνηση Τραμπ για την εύρεση, τον έλεγχο και την ανατροπή των νόμων του Μπάιντεν. Ο Τραμπ είναι πιθανό να επικεντρωθεί στις αρχές της θητείας του στην αντιμετώπιση των υψηλών υποσχέσεών του, όπως οι μαζικές απελάσεις και οι σαρωτικοί δασμούς.

«Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει ο πρόεδρος είναι ότι μπορεί να κινηθεί πρώτος», είπε ο Andrew Rudalevige, καθηγητής στο Bowdoin College που έχει σπουδάσει εκτελεστικές ενέργειες. «Μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο status quo και στην Ουάσιγκτον, το status quo είναι προνομιακό. Η αδράνεια θα είναι πάντα ο νικητής στον Λευκό Οίκο έναντι της δράσης». Και πρόσθεσε: «Και στο βαθμό που μπορείτε να επαναφέρετε την ατζέντα με κάποιο τρόπο, είναι ελκυστικό για τους προέδρους όταν βγαίνουν από την πόρτα».

Ο νέος πρόεδρος δεν μπορεί να ακυρώσει την επιείκεια που έχει δώσει ο Μπάιντεν στους περισσότερους ομοσπονδιακούς θανατοποινίτες ή χάρη που έχει χορηγήσει σε άλλους κρατούμενους. Και πιθανότατα θα αντιμετώπιζε νομικές προκλήσεις εάν επιχειρούσε να ανακαλέσει την προσωρινή προστασία που παρέχεται σε μετανάστες από το Ελ Σαλβαδόρ, τη Βενεζουέλα και αλλού. Πέρα από αυτό, η κυβέρνηση του Μπάιντεν προσπάθησε να εφαρμόσει πολλούς κανόνες νωρίτερα στη θητεία του, για τα πάντα, από την προστασία στο χώρο εργασίας έως το ιατρικό απόρρητο, διασφαλίζοντας ότι θα έχουν καθιερωθεί μέχρι την άφιξη της νέας κυβέρνησης. «Μου φαίνεται λογικό να εφαρμόσω την προτίμησή σας και να κάνω όσο το δυνατόν πιο δύσκολη την ανατροπή τους», είπε ο Rudalevige. «Πολλές από αυτές τις μονομερείς ενέργειες είναι εύθραυστες, επομένως περιορίζονται σε αυτά που μπορείτε να κάνετε».

Όμως έχουν γίνει και άλλες ενέργειες πιο πρόσφατα. Ο Μπάιντεν, για παράδειγμα, στις 6 Ιανουαρίου απαγόρευσε νέες υπεράκτιες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στα περισσότερα παράκτια ύδατα των ΗΠΑ, μέρος ενός στόχου να διατηρηθεί τουλάχιστον το 30 τοις εκατό των εδαφών και των υδάτων των ΗΠΑ έως το 2030. Ο Λευκός Οίκος καυχιόταν ότι ο Μπάιντεν είχε διατηρήσει περισσότερα από 670 εκατομμύρια στρέμματα γης και νερού, περισσότερα από οποιονδήποτε πρόεδρο στην ιστορία. Αλλά ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε αμέσως για την κίνηση και υποσχέθηκε ότι θα αναιρεθεί. «Οι ενέργειες του προέδρου Μπάιντεν χθες για τις υπεράκτιες γεωτρήσεις, που απαγορεύει τις υπεράκτιες γεωτρήσεις δεν θα αντέξουν», είπε. «Θα το αντιστρέψω αμέσως. Θα γίνει αμέσως και θα τρυπήσουμε, μωρό μου, τρυπάνι». Πολλές άλλες ενέργειες θα μπορούσαν επίσης να αναιρεθούν γρήγορα ή να υπονομευθούν από τον Τραμπ. «Η κληρονομιά του Τζο Μπάιντεν αμαυρώνεται από τον ακρωτηριασμό του πληθωρισμού, την εισβολή του εγκλήματος των μεταναστών και την αμερικανική αδυναμία στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος της ομάδας μετάβασης εξουσίας του Τραμπ σε δήλωση. «Ευτυχώς, σε μόλις πέντε ημέρες, ο πρόεδρος Τραμπ θα εγκαινιάσει μια νέα Χρυσή Εποχή της Αμερικανικής Επιτυχίας και θα εκτελέσει την εντολή του να κάνει την Αμερική Πλούσια, Ασφαλή και ξανά Μεγάλη».

Άλλες ακόμη ενέργειες γίνονται στους σπάνιους τομείς στους οποίους ο Μπάιντεν και ο Τραμπ ταυτίζονται. Ο Μπάιντεν, για παράδειγμα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα μπλόκαρε την πώληση της US Steel σε έναν Ιάπωνα αντίπαλο, κηρύσσοντας «απαγορευμένη» την προσφορά 14,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Nippon Steel για την αμερικανική χαλυβουργία. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως αντιταχθεί στην εξαγορά, γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social, «Ως Πρόεδρος, θα εμποδίσω αυτή τη συμφωνία να συμβεί. Αγοραστής Προσοχή!!!».

Όπως και άλλοι πρόεδροι, ο Μπάιντεν προσπάθησε να εδραιώσει τις προτιμήσεις του στην εξωτερική πολιτική τις τελευταίες ημέρες του. Με τη βοήθεια των απεσταλμένων του Τραμπ, ο Μπάιντεν συνέβαλε στη διασφάλιση μιας δοκιμαστικής εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή. Έχει εγκρίνει τη χρήση από την Ουκρανία πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους και έχει επιβάλει νέες κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Ο Μπάιντεν έχει προχωρήσει περισσότερο με τις εκτελεστικές του ενέργειες από ό,τι οι περισσότεροι από τους άμεσους προκατόχους του, είπαν μελετητές - εκδίδοντας περισσότερες μεταθέσεις και χάρη, κρατώντας περισσότερη γη, εφαρμόζοντας περισσότερους κανονισμούς.

Αλλά ο Alexander Tippett, συγγραφέας του «The Peaceful Transfer of Power: An Oral History of America's Presidental Transitions ", είπε ότι ο Μπάιντεν δεν ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πρότυπα. «Θα χαρακτήριζα τις καθυστερημένες ενέργειες της ομάδας Μπάιντεν ως μια επιθετική προσπάθεια να εδραιώσει την πολιτική ατζέντα και την κληρονομιά του, αλλά μια προσπάθεια που ευθυγραμμίζεται σε μεγάλο βαθμό με το σύγχρονο προηγούμενο», είπε ο Tippett.

Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα προσπάθησε επίσης να εδραιώσει την κληρονομιά του μεταξύ της ημέρας των εκλογών του 2016 και της ημέρας των εγκαινίων του 2017, καθώς πλησίαζε η πρώτη προεδρία Τραμπ. Ο Ομπάμα πίεσε να εγγραφούν περισσότεροι άνθρωποι στην ασφάλιση υγείας βάσει του νόμου για την προσιτή φροντίδα, για παράδειγμα, και απαγόρευσε τις γεωτρήσεις σε μέρη του Αρκτικού και του Ατλαντικού Ωκεανού. Όπως ο Μπάιντεν, χαρακτήρισε δύο τοποθεσίες ως εθνικά μνημεία, την περιοχή Bears Ears στη Γιούτα και την περιοχή Golden Butte στη Νεβάδα. Αλλά σε ένδειξη του πόσο εύθραυστες μπορεί να είναι τέτοιες κινήσεις, ο Τραμπ αργότερα μείωσε καθεστώς του Bears Ears, μαζί με ένα άλλο μνημείο της Γιούτα, το Grand Staircase-Escalante.

Ο Μπάιντεν είχε υπογράψει 157 εκτελεστικά διατάγματα από την Τετάρτη, σύμφωνα με τον απολογισμό του American Presidency Project, περισσότερα από όσα ο Ομπάμα σε οποιαδήποτε από τις θητείες του. Αυτό είναι επίσης περισσότερο από ό,τι υπέγραψε ο Τζορτζ Μπους στη δεύτερη θητεία του, πριν από τη μεταφορά της εξουσίας στον Ομπάμα. Ο Τραμπ, ωστόσο, υπέγραψε 220 εκτελεστικά διατάγματα στην πρώτη του θητεία, περισσότερα από οποιονδήποτε πρόεδρο τα τελευταία τέσσερα χρόνια από τον Τζίμι Κάρτερ. Οι τελευταίες ημέρες του Μπάιντεν στην εξουσία είναι κατά κάποιο τρόπο μια εικόνα καθρέφτη των πρώτων του ημερών. Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, υπέγραψε μια σειρά εκτελεστικών πράξεων που ανέτρεψαν τις πολιτικές του Τραμπ και χάραξαν μια νέα πορεία για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Μπάιντεν επέστρεψε τις ΗΠΑ στις συμφωνίες του Παρισιού για το κλίμα, κατάργησε την απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ για πολίτες ορισμένων πλειονοτήτων μουσουλμανικών χωρών , υπέγραψε διάταγμα που επεκτείνει τους εθνικούς περιορισμούς στις εξώσεις και τους αποκλεισμούς και, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού , εφάρμοσε μια εντολή μάσκας στην ομοσπονδιακή περιουσία .

Όταν ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του τη Δευτέρα, είναι πιθανό να ανατρέψει και πάλι ορισμένες από αυτές τις ενέργειες - και πολλές άλλες.

Με πληροφορίες από Washington Post