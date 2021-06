Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν δεν έχουν social media ούτε ψωνίζουν online- Γιατί αποφεύγουν την δημοσιότητα

Για τον «διακριτικό» τρόπο ζωής τους, γιατί αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και τον λόγο που δεν πρωταγωνιστούν στις καμπάνιες της εταιρίας ρούχων τους μίλησαν οι Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν.

Με αφορμή την επέτειο 15 χρόνων από την δημιουργία του brand The Row, οι διάσημες δίδυμες αδερφές έδωσαν συνέντευξη στο περιοδικό i-D.

«Μας μεγάλωσαν να είμαστε διακριτικοί άνθρωποι», εξηγεί η Μαίρη- Κέιτ, η οποία παραδέχεται ότι με την αδερφή της, που δεν χρησιμοποιούν social media ούτε καν ψωνίζουν online, είναι λίγο εκτός φόρμας όταν πρόκειται για συνεντεύξεις.

«Αλήθεια δεν θέλουμε καθόλου να είμαστε στην πρώτη γραμμή», προσθέτει η Άσλεϊ αναφορικά με το γεγονός πως δεν σύνδεσαν το όνομά τους με το brand.

«Κατά κάποιον τρόπο δεν θέλαμε καν να μάθει ότι ο κόσμος ότι πρόκειται για εμάς, γιατί είχε περισσότερη σημασία το προϊόν, αυτό βάλαμε πρώτο», λέει.

Στα εγκαίνια της έκθεσης «Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between» του Metropolitan Museum of Art, τον Μάιο του 2017.