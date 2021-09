Lil Nas X: Κυκλοφόρησε «Λίστα μωρού» για να ενισχύσει 16 φιλανθρωπικά ιδρύματα

Γιορτάζοντας τη «γέννηση» του ντεμπούτου άλμπουμ του Montero, ο Lil Nas X μοιράστηκε με τους ακολούθους του μία λίστα με 16 φιλανθρωπικά ιδρύματα, στο όνομα του νέου του «μωρού».

Σε αυτή τη λίστα όποιος επιθυμεί μπορεί να κάνει δωρεά στα ιδρύματα που ασχολούνται με την υγειονομική περίθαλψη και τη δικαιοσύνη, καθώς και τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο Lil Nas Xκυκλοφόρησε τελικά το πρώτο του άλμπουμ Montero την Παρασκευή, αφού αποκάλυψε ότι «κυοφορούσε» το πολυαναμενόμενο project, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο 22χρονος μουσικός, δύο φορές νικητής Grammy, γιόρτασε τη γέννηση του νέου του project, αναρτώντας τη «λίστα μωρού», κατά την αντίστοιχη «λίστα γάμου», που στη δική του περίπτωση έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

«Εγώ και η ομάδα μου έχουμε δημιουργήσει μία λίστα μωρού για πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις αν θέλετε να κάνετε δωρεά», έγραψε ο Lil Nas X στο Twitter.



Στη λίστα εμφανίζονται οι Transinclusive Group, Ch-Pier, Bros in Convo, Compassionate Atlanta, Relationship Unleashed, Central Alabama Alliance Resource & Advocacy Center, OLTT, Samuel Dewitt Proctor Conference, Arianna's Center, Thrive SS, What's in the Mirror, κλπ.

«Είμαι σαν μια μητέρα που στέλνει το παιδί της στον κόσμο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που όλοι θα ακούσουν αυτό το κομμάτι τέχνης στο οποίο δουλεύω τόσο καιρό» είχε πει μιλώντας πριν λίγο καιρό στο περιοδικό People.

Με πληροφορίες του People