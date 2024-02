Κέιτ Γουίνσλετ: Την αναγνωρίζουν στον δρόμο από μία ταινία και δεν είναι ο Τιτανικός

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν την Κέιτ Γουίνσλετ από τον ρόλο της στην ταινία «The Holiday», παρά για τον «Τιτανικό», την ταινία που άφησε εποχή και αποτελεί σημείο αναφοράς για την καριέρα της ηθοποιού μέχρι και σήμερα.

Η Κέιτ Γουίνσλετ έκανε την παραπάνω αποκάλυψη την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. «Γνωρίζατε ότι το "The Holiday" θα γινόταν μια ταινία με μεγάλη επιτυχία;», τη ρώτησε ο παρουσιαστής και τότε η ηθοποιός αποκάλυψε πως «οι άνθρωποι με πλησιάζουν στο δρόμο περισσότερο για το The Holiday παρά για τον Τιτανικό».

«Το ορκίζομαι, ειδικά τα Χριστούγεννα», σημείωσε παράλληλα. Η Κέιτ Γουίνσλετ έπαιξε το ρόλο της δημοσιογράφου Άιρις Σίμπκινς στην ταινία «The Holiday», ενώ ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Ρόουζ στον Τιτανικό. Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Τζίμι Φάλον επεσήμανε ότι η Κέιτ Γουίνσλετ δεν πρωταγωνίστησε μόνο στον Τιτανικό, αλλά και στην ταινία του 2022 «Avatar: Ο δρόμος του νερού».

«Είσαι σε δύο από τις μεγαλύτερες ταινίες που έχουν γυριστεί ποτέ» της είπε με την ίδια να εξομολογείται πως το είχε ξεχάσει. «Είναι πραγματικά αστείο με το Avatar, επειδή εγώ κάπως μπήκα στην ταινία και πέρασα ένα έντονο δίμηνο πίσω στο 2018. Οπότε όταν αναφέρετε το Avatar είμαι σαν, α ναι, είμαι στο Avatar ... το ξέχασα αυτό, ξέχασα ότι είμαι στο Avatar. Αλλά είναι απλά απίστευτο», ανέφερε η ηθοποιός.



Τον Φεβρουάριο του 2023, το δεύτερο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar πήρε τη θέση του Τιτανικού ως η τρίτη ταινία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών παγκοσμίως. Η ταινία συγκέντρωσε το επιβλητικό ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο box office, ενώ ο Τιτανικός, επίσης σκηνοθετημένος από τον Τζέιμς Κάμερον, έχει αποφέρει 2.242,8 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από την κυκλοφορία του.



«Θέλω να πω ότι αισθάνομαι τόσο ευλογημένη που είχα αυτή την καταπληκτική καριέρα, αλλά και που γνώρισα αυτούς τους εκπληκτικούς ανθρώπους. Ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα, ειδικά τώρα που νομίζω ότι είμαι μέρος μιας κινηματογραφικής βιομηχανίας που πραγματικά υποστηρίζει τις γυναίκες και προωθεί τις νέες ηθοποιούς», σημείωσε μεταξύ άλλων η ηθοποιός.

«Έχει αλλάξει τόσο πολύ» συμπλήρωσε εξηγώντας πως όταν ήταν νεότερη σκεφτόταν «να είσαι ευγνώμων, να είσαι ευγνώμων, να μην παραπονιέσαι, να μην λες τίποτα». Τέλος επισήμανε πως οι νεαρές ηθοποιοί τώρα είναι «σαν τις παίκτριες του τένις, βγαίνουν εκεί έξω και βρυχώνται και χτυπούν την μπάλα πίσω και την χτυπούν με τον τρόπο που θέλουν να την χτυπήσουν».

Με πληροφορίες από People