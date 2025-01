Κατέρρευσε στη σκηνή η Πάτι Σμιθ

Έπειτα από έντονη ημικρανία που την ταλαιπώρησε για ημέρες, η Πάτι Σμιθ κατέρρευσε στη σκηνή, κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στη Βραζιλία.

Η 78χρονη καλλιτέχνις, εμφανιζόταν με το βερολινέζικο συγκρότημα Soundwalk Collective, στο οποίο απαγγέλλει τα έργα της με μουσική υπόκρουση. Πληροφορίες που μετέφερε το Associated Press, περιγράφουν ότι η Σμιθ λιποθύμησε περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της παράστασης, ενώ διάβαζε ένα κομμάτι για την κλιματική κρίση.

Μετά την πτώση της, μεταφέρθηκε στα παρασκήνια σε αναπηρικό αμαξίδιο. Επέστρεψε στη σκηνή για να ζητήσει συγγνώμη που αναγκάστηκε να διακόψει την παράσταση. «Δυστυχώς, αρρώστησα και ο γιατρός είπε ότι δεν μπορώ να το ολοκληρώσω», είπε στο κοινό, καθισμένη στο αμαξίδιο. «Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε κάτι. Και αισθάνομαι πολύ άσχημα» συνέχισε.

Το πλήθος της απάντησε: «Μην λυπάσαι, σε αγαπάμε».

Η πρώτη της ανάρτηση μετά το συμβάν

Το απόγευμα της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου, η Σμιθ ανέβασε μια φωτογραφία της στο Instagram, ενημερώνοντας τους ακολούθους της ότι είναι καλά.

«Αυτό ενημερώνει τους πάντες ότι είμαι καλά. Ο Τύπος και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδίδουν έναν αρκετά υπερβολικό απολογισμό. Είχα κάποια ζαλάδα μετά από ημικρανία. Είχα ένα μικρό περιστατικό, έφυγα από τη σκηνή και επέστρεψα 10 λεπτά αργότερα και μίλησα στον κόσμο, τους είπα ότι ήμουν καλά και τους τραγούδησα Wing and Because the night. Με εξέτασε ένας εξαιρετικός γιατρός και ήμουν απολύτως καλά. Παρακαλώ μην δεχτείτε οποιαδήποτε άλλη ιστορία. Με όλες τις διαμάχες στον κόσμο, αυτό το εξηγήσιμο περιστατικό δεν αξίζει τόση προσοχή. Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας. Πιστέψτε με, είμαι μια χαρά» έγραψε.