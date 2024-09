Η Ρωσία λέει ότι ξεκίνησε την αντεπίθεση στο Κουρσκ - Τους περιμέναμε, απαντά ο Ζελένσκι

Η Ρωσία ξεκίνησε μεγάλη αντεπίθεση στην περιοχή του Κουρσκ, σε μια νέα τροπή που παίρνει ο πόλεμος με την Ουκρανία, αλλά το Κίεβο δηλώνει πως δεν αιφνιδιάστηκε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αναφέρει ότι οι δυνάμεις της ανακατέλαβαν 10 οικισμούς που είχαν καταλάβει ουκρανικές δυνάμεις σε μια αιφνιδιαστική εισβολή στη συνοριακή περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας τον περασμένο μήνα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία έχει ξεκινήσει «ενέργειες αντεπίθεσης, οι οποίες συμβαδίζουν με το ουκρανικό μας σχέδιο».

Η Ρωσία είπε ότι οι «Μονάδες του Βορρά» του στρατού της Μόσχας είχαν ανακτήσει τους οικισμούς σε δύο ημέρες στην περιοχή γύρω από το Σνάγκοστ, στη δυτική πλευρά της περιοχής που κατέλαβε η Ουκρανία στην εκστρατεία της που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου. Η πρώτη ένδειξη αντεπίθεσης προήλθε από τον διοικητή των ειδικών δυνάμεων της Τσετσενίας, στρατηγό Άπτι Αλαουντίνοφ, ο οποίος είπε ότι έξι ουκρανικές ταξιαρχίες υπέστησαν σοβαρές απώλειες.

Ένας Ουκρανός αξιωματικός που πολεμούσε στην περιοχή του Κουρσκ είπε στο BBC ότι η ρωσική αντεπίθεση είχε ξεκινήσει σε κάποια απόσταση δυτικά της Σούτζα. «Οι μάχες είναι πολύ σκληρές και η κατάσταση δεν είναι προς το παρόν προς όφελός μας», είπε ο αξιωματικός υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η επίθεση της Ουκρανίας ξεκίνησε με προφανή στόχο να αποσπάσει την προσοχή της Ρωσίας από την ώθησή της στην ανατολική Ουκρανία. Τώρα διεκδικεί έως και 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα (500 τετραγωνικά μίλια) ρωσικής επικράτειας.

Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να καταλαμβάνουν χωριά στην ανατολική Ουκρανία και πλησιάζουν στη στρατηγική πόλη Ποκρόβσκ. Αναλυτές από το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσαν ότι το μέγεθος, η κλίμακα και οι πιθανές προοπτικές των ρωσικών αντεπιθέσεων ήταν ασαφείς και ήταν πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα. Ένας λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με μια ουκρανική ταξιαρχία ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν απροσδόκητα την επίθεσή τους κοντά στο Σνάγκοστ και ότι οι Ουκρανοί αντεπιτίθενται.

Η περιοχή της επίθεσης των Ουκρανών και το Σναγκόστ / φωτ.: Institute for the Study of War