Η νέα έκθεση των Pussy Riot με έργα γυναικών και LGBTQ+ καλλιτεχνών θα γίνει σε διαφημιστικές πινακίδες

«Οι άντρες εξακολουθούν να κυριαρχούν στον κόσμο και δεν είναι χαριτωμένο», λέει η Nadya Tolokonnikova, καλλιτέχνης και ακτιβίστρια των Pussy Riot.

Ωστόσο, παραμένει αισιόδοξη: «Μπορούμε να φέρουμε επανάσταση στα πάντα, αλλά μόνο αν το εννοούμε», λέει στο Dazed. «Και αν ενωθούμε. Σαν στρατός».

Σε αυτό το πνεύμα, επιμελήθηκε μια νέα έκθεση τέχνης — με την ονομασία #Pussyverse — σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική SaveArtSpace, η οποία σκοπεύει να επεκταθεί σε διαφημιστικές πινακίδες σε όλες τις ΗΠΑ αυτόν τον μήνα.

Η έκθεση αποτελείται από έργα γυναικών και LGBTQ+ καλλιτεχνών που ανταποκρίθηκαν σε ένα ανοιχτό κάλεσμα μέσω social media στα τέλη του περασμένου έτους.

«Ο ρόλος μου είναι να δίνω προτεραιότητα σε όσους δεν έχουν αρκετή προβολή, ευκαιρίες, προσοχή στα ΜΜΕ», λέει, εξηγώντας την απόφασή της να περιορίσει το ανοιχτό κάλεσμα σε γυναίκες ή LGBTQ+ καλλιτέχνες. «Η τέχνη που φτιάχνεται από γυναίκες εξακολουθεί να πωλείται περίπου 50% λιγότερο από έργα ανδρών», προσθέτει.

Το 2020, μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Λουξεμβούργου έδειξε επίσης ότι οι ερωτηθέντες αξιολογούν τη δουλειά που σχετίζεται με γυναίκες καλλιτέχνες χαμηλότερα από εκείνη που σχετίζεται με άνδρες, ακόμη και όταν τα έργα τέχνης έχουν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

«Οι LGBTQ+ καλλιτέχνες είναι μια ακόμη υποτιμημένη ομάδα», προσθέτει η Tolokonnikova. «Εάν είσαι γυναίκα ή LGBTQ+ άτομο, πρέπει να κάνεις περισσότερους συμβιβασμούς από τους άνδρες, ενώ συχνά σε απορρίπτουν ως επαγγελματία».

Η επερχόμενη έκθεση #Pussyverse των Pussy Riot θα παρουσιάζει 10 έργα τέχνης, που θα εκτεθούν σε διαφημιστικούς χώρους από εννέα πολιτείες των ΗΠΑ- Νέα Υόρκη, Νάσβιλ, Λας Βέγκας, Σαιντ Λούις, Φοίνιξ, Ατλάντα, Νέα Ορλεάνη, Μπέρμιγχαμ και Λος Άντζελες.

Reka Nyari, "The Land of Milk and Honey". © Pussy Riot