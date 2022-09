Η Μέγκαν Μαρκλ «πίστευε ότι θα ήταν η Beyoncé της Βρετανίας» όταν παντρεύτηκε τον Χάρι- Το τελεσίγραφο πριν το Megxit

Η Μέγκαν Μαρκλ πίστευε ότι θα γινόταν «η Beyoncé του Ηνωμένου Βασιλείου» όταν παντρευόταν τον πρίγκιπα Χάρι, πριν διαπιστώσει ότι μισεί τους αυστηρούς κανόνες της βασιλικής ζωής και αργότερα παραιτηθεί από τα καθήκοντα ως δούκισσα του Σάσεξ, υποστηρίζει νέο βιβλίο.

Οι The Times δημοσίευσαν αποσπάσματα του επερχόμενου βιβλίου «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» του Valentine Low.

Πηγές ισχυρίζονται ότι η Μέγκαν Μαρκλ πίστευε ότι θα γινόταν η Beyoncé της Βρετανίας όταν θα παντρευόταν τον εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ - αλλά απογοητεύτηκε από τα αυστηρά πρωτόκολλα και τους κανόνες ως μέλος της βασιλικής οικογένειας και ένιωθε όλο και περισσότερο «στριμωγμένη και παρεξηγημένη» από το Παλάτι.

Στο βιβλίο περιέχονται επίσης ισχυρισμοί ότι η βασίλισσα Ελισάβετ αναγκάστηκε να πατήσει πόδι για το Megxit και είπε στο ζεύγος Χάρι- Μέγκαν ότι ήταν «ή μέσα ή έξω» στην κρίσιμη σύσκεψη στο Σάντριγχαμ, όπου αποφασίστηκε το μέλλον των Σάσεξ.

Φωτ.: Getty Images

Ο συγγραφέας Valentine Low είπε ότι η βασιλική οικογένεια συναντήθηκε στη φερόμενη «σύνοδο κορυφής του Σάντριγχαμ» πέντε ημέρες αφότου ο Δούκας και η Δούκισσα ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για το Megxit στις 8 Ιανουαρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια των αρχικών διαβουλεύσεων, η βασίλισσα ήθελε και οι τέσσερις βασιλικοί οίκοι να συνεργαστούν γρήγορα προκειμένου να βρεθεί μια λύση.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις στο Clarence House, τότε σπίτι του πρίγκιπα Καρόλου, στις οποίες συμμετείχαν γραμματείς από τα τέσσερα νοικοκυριά, πριν οι συζητήσεις μεταφερθούν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φωτ.: Getty Images

Ο Σάιμον Κέις, προσωπικός γραμματέας του πρίγκιπα Ουίλιαμ, συμμετείχε επίσης, «μιλώντας και με τις δύο πλευρές», ανέφερε η εφημερίδα.

Αυτές περιλάμβαναν πέντε πιθανά σενάρια, μεταξύ των οποίων να δίνεται στον Δούκα και τη Δούκισσα ένας μήνας κάθε χρόνο για τις δικές τους δραστηριότητες ή να αναλαμβάνουν μόνο έναν μικρό αριθμό υποχρεώσεων και να περνούν τον περισσότερο χρόνο τους κάνοντας άλλα πράγματα.

Στο πλαίσιο αυτών των επιλογών, θα ισχύουν γενικοί κανόνες για τη μη λήψη αποφάσεων με σκοπό το οικονομικό κέρδος - είτε για τον εαυτό τους είτε για τους φίλους τους.

Πρώην υπάλληλος του παλατιού δήλωσε: «Νομίζω ότι η Μέγκαν πίστευε ότι θα γινόταν η Beyoncé του Ηνωμένου Βασιλείου. Το να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας θα της έδινε αυτή την αναγνώριση. Ενώ αυτό που ανακάλυψε ήταν ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί κανόνες τόσο γελοίοι που δεν μπορούσε καν να κάνει τα πράγματα που θα μπορούσε ως ιδιώτης, κάτι που είναι δύσκολο».

Διαφορετική πηγή έκανε, ωστόσο, λόγο για αδύνατο έργο, με τους δύο κόσμους -βασιλική οικογένεια και διασημότητα- να μην μπορούν να συνυπάρξουν.

Είπαν ότι η Δούκισσα δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στο μοντέλο ενός εργαζόμενου μέλους της βασιλικής οικογένειας, με το Παλάτι να μην μπορεί να δεχτεί «αυτό που ήθελε να είναι».

Φωτ: EPA/REMKO DE WAAL

Ο Valentine Low γράφει ότι ήταν η ίδια η μονάρχης που θεώρησε ότι αν το ζευγάρι δεν ήταν πρόθυμο να ακολουθήσει τους κανόνες που ισχύουν για όλους.

«Υπήρχε μια πολύ ξεκάθαρη άποψη: δεν μπορείτε να μπαινοβγαίνετε», είπε πηγή στον Low. «Και αν έχεις μια τόσο ξεκάθαρη άποψη, είναι πολύ δύσκολο να πεις: "Γιατί να μην είμαστε 10% εδώ αντί για 20%;"».

Αυτό σήμαινε ότι ο συμβιβασμός αποσύρθηκε από το τραπέζι από τη βασίλισσα, λέει ο συγγραφέας, που ισχυρίστηκε επίσης ότι το ζευγάρι αισθάνθηκε «στριμωγμένο και παρεξηγημένο» από το Παλάτι λόγω της «αρχικής δυσκαμψίας» γύρω από το αίτημά τους.

Ο πρίγκιπας Χάρι έστειλε αρχικά ένα email στον πατέρα του, τότε πρίγκιπα Κάρολο, σχετικά με τις ανησυχίες τους και την επιθυμία τους να μετακομίσουν στις ΗΠΑ, αλλά του είπαν ότι απαιτείται «κατάλληλη οικογενειακή συζήτηση», η οποία δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2020.

Αυτό, γράφει ο Low, έγινε άσχημα δεκτό από το ζευγάρι, το οποίο ήλπιζε να επιλύσει γρήγορα το θέμα μετά το αίτημά του.

Φωτ: Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Η αντίδραση ώθησε τον 38χρονο πρίγκιπα να οργανώσει μια ιδιωτική συνάντηση με τη βασίλισσα, η οποία όμως ακυρώθηκε, με τον Χάρι να πληροφορείται ότι δεν ήταν πλέον διαθέσιμη και ότι είχε μπερδευτεί σχετικά με τις ρυθμίσεις του ημερολογίου της.

Η συνάντηση φάνηκε ως μια ευκαιρία για τον δούκα να κερδίσει πρώτα την υποστήριξη της βασίλισσας, προτού ξεκινήσει ευρύτερες συνομιλίες με τη βασιλική οικογένεια.

«Υπήρχε κίνδυνος μια ιδιωτική συζήτηση να ερμηνευτεί πολύ διαφορετικά από δύο ανθρώπους», δήλωσε πηγή.

Ο συγγραφέας πρόσθεσε ότι ο Χάρι σκέφτηκε να μεταβεί απροειδοποίητα στο Σάντριγχαμ για να μιλήσει στη βασίλισσα, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει.

Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται μετά τους ισχυρισμούς ότι η Μέγκαν γκρίνιαζε ότι δεν πληρωνόταν για τις βασιλικές περιοδείες, συμφώνησε για συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ έξι μήνες πριν από το Megxit και έκανε το προσωπικό να κλαίει με το bullyingκαι τα ξεσπάσματά της.