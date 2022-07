Η Mattel κυκλοφόρησε δεύτερη συλλεκτική Barbie, εμπνευσμένη από τον Ντέιβιντ Μπάουι

Η Mattel κυκλοφόρησε μία νέα κούκλα Barbie, εμπνευσμένη από τον Ντέιβιντ Μπάουι για να τιμήσει τα 50 χρόνια από το 4ο στούντιο άλμπουμ του «Hunky Dory».

Η αμερικανική εταιρεία κυκλοφόρησε την πρώτη κούκλα του Μπάουι το 2019 από την εποχή του «Space Oddity».

Η νέα κούκλα είναι σε κυκλοφορία έναντι 55 δολαρίων.

Η κούκλα φορά ένα γαλάζιο κοστούμι, ίδιο με εκείνο που φορούσε ο Μπάουι στο βίντεο «Life On Mars?» και πλατφόρμες.

Μαζί με την κούκλα υπάρχει και πιστοποιητικό αυθεντικότητας, σύμφωνα με την Mattel.

Στις 8 Ιανουαρίου φέτος, μόλις μία μέρα πριν από τα 75α γενέθλιά του, επανακυκλοφόρησε μία έκδοση του «Hunky Dory» για την 50η επέτειο του άλμπουμ.

Νωρίτερα αυτόν τoν μήνα, κυκλοφόρησε και μία ακυκλοφόρητη έκδοση του «Starman» για να τιμήσει την επέτειο των 50 χρόνων από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του «The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars».

