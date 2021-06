Η Μαντόνα στο Pride της Νέας Υόρκης: Το βίντεο στην Times Square και το πάρτι-έκπληξη για «λίγους» [NSFW]

Πάρτι-έκπληξη έκανε η Μαντόνα το βράδυ της Πέμπτης, για να κηρύξει την έναρξη του Pride Weekend στη Νέα Υόρκη.

Όλα ξεκίνησαν με μια ανάρτηση στο Instagram, όπου «προειδοποιούσε» τους φανς ότι θα προβάλλει ένα αποκλειστικό μικρό φιλμ που έκανε, με τίτλο «No Fear, Courage, Resist», στην Times Square.

Το βίντεο με θέμα το Pride Weekend γυρίστηκε με τον Ricardo Gomes και προβλήθηκε στις τεράστιες οθόνες της Times Square στις 10 το βράδυ και ξανά τα μεσάνυχτα.

«Απόψε δεν είναι απλώς ένα πάρτι για την έναρξη του Pride Weekend», έγραψε στο Instagram. Στις 10 το βράδυ και τα μεσάνυχτα, συνέχισε, «μπορείτε να δείτε ένα σπέσιαλ βίντεο που έφτιαξα ΕΓΩ! Μην το χάσετε!».

«Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τους LGBTQ+ αδελφούς και αδελφές, να στηρίξουμε μερικές καταπληκτικές Queer πρωτοβουλίες, να κηρύξουμε την έναρξη του Pride NY Weekend και την επιστροφή της Νέας Υόρκης», πρόσθεσε.

Οι δυο τους προϊδέαζαν από μέρες τους φανς ότι ετοιμάζουν κάτι μεγάλο για τις 24 Ιουνίου, δημοσιεύοντας διάφορες φωτογραφίες στα social media.

Η Μαντόνα έβγαλε επίσης σε δημοπρασία τρεις υπογεγραμμένες Polaroid της προς συγκέντρωση χρημάτων για τα Ali Forney Center, Haus of Us, και The Door, τρεις οργανισμούς με έδρα τη Νέα Υόρκη που έχουν αφιερώσει το έργο τους στη δημιουργία ασφαλών χώρων για τη νεολαία LGBTQIA+.

Ωστόσο οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν εκεί. Η Μαντόνα εμφανίστηκε επίσης στο Boom Boom Room του ξενοδοχείου Standard High Line σε μια αποκλειστική, μίνι συναυλία για μερικούς πολύ τυχερούς θαυμαστές.



Φορώντας γάντια Material Girl και Not My President δερμάτινα, τραγούδησε τα «Hung Up» και «I Don’t Search I Find». Την ίδια στιγμή, πλήθος κόσμου έξω από την πόρτα προσπαθούσε να μπει στο πάρτι, ενώ προσφέρονταν σαμπάνιες σε οποιονδήποτε πρόθυμο να περιμένει τη σειρά του.

Μέσα στο πάρτι, καλεσμένοι όπως οι Anderson Cooper, Andy Cohen, Billy Eichner, Zachary Quinto, Lance Bass, Adam Lambert, Jon Batiste και Lady Fag περιφέρονταν στο χώρο, χορεύοντας «πάνω» από τη Νέα Υόρκη, ενώ την Βασίλισσα της Ποπ συνόδευαν επίσης μια σειρά από drag performers μεταξύ άλλων οι Detox, Aquaria, Kandy Muse, Vanessa Vangie Matteo και Gottmik.

«Θα ήταν τραγωδία για μένα να γιορτάσω το Pride χωρίς κόσμο», είπε στο συγκεντρωμένο πλήθος, χαρούμενη για την επιστροφή της νυχτερινής ζωής στο Μεγάλο Μήλο. «Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο επειδή ποτέ δεν ξέρετε τι μας περιμένει όλους στη γωνία», είπε. «Μάθετε να αγαπάτε τον εαυτό σας».





Σε ξεχωριστό μήνυμα στα Instagram stories, ανέφερε, «Κάνω αυτό το πάρτι επειδή το Pride χρειάζεται να γιορταστεί με μια κοινότητα ανθρώπων που καταλαβαίνουν και γνωρίζουν την σημασία της καταπίεσης και της μάχης για ελευθερία! Το Pride Island πριν από δυο χρόνια ήταν μαγικό. Πέρυσι ήμασταν όλοι σε απομόνωση- αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να ενωθούμε για να χορέψουμε και να γιορτάσουμε! Ποτέ δεν θα ξεχάσω πως Νέα Υόρκη και κοινότητα LGBTQ+ μού έδωσαν ζωή από την ΠΡΩΤΗ μέρα!!!!».

Στη δημοπρασία την βοήθησε ο Quinto και κατάφεραν να δώσουν τις τρεις αυθεντικές φωτογραφίες Ρolaroid για 10.000, 25.000 και άλλες 25.0000 αντίστοιχα, ενώ μαζί συγκέντρωσαν πάνω από 100.000 δολάρια, κάνοντας έκαστος και προσωπική δωρεά 25.000 δολαρίων.

Με πληροφορίες από Variety, Billboard