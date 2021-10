Η Κρίσι Τέιγκεν εξηγεί γιατί δεν την καλούν σε γάμους με τον Τζον Λέτζεντ

Η Κρίσι Τέιγκεν με τον Τζον Λέτζεντ δεν λαμβάνουν τόσες προσκλήσεις γάμου όσες θα φανταζόταν κανείς, ωστόσο όταν τους καλούν, υπάρχει «κάτι» που συμβαίνει σχεδόν κάθε φορά.

Το 35χρονο μοντέλο ήταν καλεσμένη της εκπομπής The Tonight Show του Τζίμι Φάλον, όπου αποκάλυψε γιατί με τον σύζυγό της πολύ συχνά βρίσκονται εκτός λίστας όταν κάποιο ζευγάρι παντρεύεται.

«Ποτέ δεν μας καλούν σε γάμους», είπε η Τέιγκεν. «Νομίζω πως ο κόσμος υποθέτει ότι δεν μπορούμε να πάμε, οπότε δεν λαμβάνουμε και πολλές προσκλήσεις. Είναι τόσο κρίμα. Μου αρέσουν πολύ», πρόσθεσε.

Αν και το ζευγάρι δεν έχει, όπως φαίνεται, πολλές ευκαιρίες να πάει σε γάμους, υπάρχει ένα πράγμα που ισχύει κάθε φορά που όντως πηγαίνουν σε κάποια γαμήλια τελετή.

«Πάντα τυχαίνει να βρίσκεται ένα πιάνο, και μετά όλοι λένε, "Έλα Τζον.."», λέει για τον σύζυγό της. «Κάθε φορά. [κι εμείς λέμε], "Είναι τόσο τρελό, υπάρχει πιάνο. Τι περίεργο!"», εξηγεί.

Η Τέιγκειν πήγε στον Τζίμι Φάλον για να διαφημίσει το νέο της βιβλίο συνταγών, Cravings: All Together: Recipes to Love, που έγραψε εν μέσω της απώλειας του γιου της, Τζακ και ενός σκανδάλου cyberbullying, για το οποίο ζήτησε δημοσίως συγγνώμη.

Σε παλαιότερη συνέντευξη είχε πει ότι η προετοιμασία του βιβλίου την βοήθησε να διαχειριστεί το πένθος, προσθέτοντας πως πλέον βρίσκει χαρά «στα μικρά πράγματα», μεταξύ άλλων τα παιδιά της- την 5χρονη Λούνα και τον 3 ετών Μάιλς.

«Λατρεύω να ακούω μουσική και να πηγαίνω βόλτες τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο. Νιώθω ότι είμαι καλύτερη μαμά, καλύτερη σύζυγος και καλύτερη φίλη. Μου αρέσει που είμαι μέρος αυτού του κόσμου», σημείωσε.