Η Κιμ Καρντάσιαν μάλλον χάλασε το φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε που έβαλε στο Met Gala

Το ιστορικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε, που η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε στο φετινό Met Gala φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές από τη νυχτερινή της έξοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ο λογαριασμός Marilyn Monroe Collection στο Instagram δημοσίευσε νέες φωτογραφίες που δείχνουν το εντυπωσιακό φόρεμα, το οποίο η Μέριλιν Μονρόε φορούσε όταν τραγουδήσει το «Happy Birthday Mr. President» το 1962 στον τότε πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι.

Ωστόσο από το φόρεμα φαίνεται να «λείπουν» μερικά κρύσταλλα, αναφέρει η ανάρτηση, προσθέτοντας ότι άλλα φαίνεται να «κρέμονται από μια κλωστή».

Η 41χρονη σταρ υποσχέθηκε να μην κάνει καμία αλλαγή στο φόρεμα και αντ' αυτού άλλαξε η ίδια, αφού παραδέχθηκε ότι έχασε 7 κιλά μέσα σε τρεις εβδομάδες προκειμένου να χωρέσει στο ρούχο.

Τελικά κατάφερε να το φορέσει, αν και δεν μπόρεσε να κλείσει το φερμουάρ - γι' αυτό και τυλίχτηκε με ένα λευκό γούνινο σάλι για να φωτογραφηθεί στο κόκκινο χαλί.

«Το δοκίμασα και δεν μου έκανε», είπε η Κιμ Καρντάσιαν στους φωτογράφους, εξιστορώντας την πρώτη πρόβα της. «Ήταν μεγάλη πρόκληση. Ήταν σαν ένας ρόλος, ήμουν αποφασισμένη να χωρέσω».

«Σέβομαι εξαιρετικά το φόρεμα και ό,τι σημαίνει για την αμερικανική ιστορία», δήλωσε η Κιμ Καρντάσιαν στη Vogue πριν από το πάρτι. «Ποτέ δεν θα ήθελα να καθίσω με αυτό ή να φάω με αυτό ή να διακινδυνέψω οποιαδήποτε ζημιά και δεν κάνω το είδος του μακιγιάζ σώματος όπως συνήθως».

Ωστόσο, φαίνεται ότι απλώς και μόνο το να ποζάρει για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί με τον Πιτ Ντέιβιντσον - ο οποίος αργότερα έβαψε τα μαλλιά του ξανθά για να ταιριάζουν με εκείνα της Κιμ Καρντάσιαν, που εμπνεύστηκε από τη Μέριλιν Μονρόε- μπορεί να προκάλεσε ζημιά στο «ακριβότερο φόρεμα του κόσμου».

«Η Κιμ δεν έπρεπε ποτέ να βάλει αυτό το φόρεμα. Θέλω να πω, ναι, είναι ωραίο να τιμάς την Μέριλιν, αλλά θα μπορούσε να είχε φτιάξει ένα καινούργιο φόρεμα και να το αντιγράψει. Ήταν ένα διαχρονικό και εμβληματικό έργο τέχνης που καταστράφηκε», σχολίασε χρήστης στο Twitter ως απάντηση. «Αφήστε το στην Κιμ να καταστρέψει ένα ιστορικό έργο τέχνης», πρόσθεσε άλλος.

Αν και πολλοί «απογοητεύτηκαν» που είδαν την Κιμ Καρντάσιαν με το «εξαιρετικά εύθραυστο» φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala, το Ripley's Believe It Or Not! Museum - το οποίο δάνεισε τo φόρεμα στη σταρ και αυτή τη στιγμή εκθέτει το ρούχο στο παράρτημα του Χόλιγουντ - δήλωσε ότι ελήφθησαν προφυλάξεις για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή ζημιά.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, ωστόσο, η Κιμ Καρντάσιαν συνέχισε να δείχνει τον απόλυτο σεβασμό για αυτή την ευκαιρία και το ιστορικό ένδυμα», ανέφερε το Ripley's σε δήλωση μετά το Met Gala, εξηγώντας πως υπήρχαν σαφείς οδηγίες, όπως «καθόλου μακιγιάζ στο σώμα, να φορέσει το φόρεμα μόνο για τη σύντομη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί και να μην κάνει απολύτως καμία μετατροπή».

Εκείνη την στιγμή, το μουσείο σημείωσε επίσης ότι το ρούχο δεν είχε υποστεί «καμία ζημιά».