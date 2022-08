Η Johnson & Johnson θα διακόψει την πούδρα με ταλκ από το 2023 μετά τις μηνύσεις για αμίαντο

Η εταιρεία Johnson & Johnson θα αντικαταστήσει το ταλκ με άμυλο καλαμποκιού, στα προϊόντα της παγκοσμίως, μετά τις αμέτρητες νομικές διαμάχες για καρκινογόνο αμίαντο.

Το προϊόν βρέθηκε στο στόχαστρο μετά δεκάδες χιλιάδες αγωγές που υποβλήθηκαν από πελάτες της Johnson & Johnson.

Η εταιρεία διέκοψε τις πωλήσεις της βρεφικής πούδρας με βάση το ταλκ στη Βόρεια Αμερική το 2020, και θα σταματήσει τις πωλήσεις του επίμαχου προϊόντος παγκοσμίως το 2023, όπως γνωστοποίησε την Πέμπτη.

Η Johnson & Johnson γνωστοποίησε ότι ήδη πουλάει πούδρα χρησιμοποιώντας άμυλο καλαμποκιού σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η εταιρεία είναι αντιμέτωπη περίπου 38.000 μηνύσεις από καταναλωτές και τους επιζώντες τους που κατηγορούν την J&J ότι τα προϊόντα ταλκ της προκάλεσαν καρκίνο λόγω μόλυνσης με αμίαντο, μια γνωστή καρκινογόνο ουσία.

H Johnson & Johnson αρνείται τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι δεκαετίες επιστημονικών δοκιμών και ρυθμιστικών εγκρίσεων έχουν δείξει ότι το ταλκ της είναι ασφαλές και απαλλαγμένο από αμίαντο. Την Πέμπτη επανέλαβε τη δήλωση καθώς ανακοίνωσε τη διακοπή του προϊόντος.

Έρευνα του Reuters το 2018 διαπίστωσε ότι η Johnson & Johnson γνώριζε για δεκαετίες ότι ο αμίαντος, ένας καρκινογόνος παράγοντας, υπήρχε στα προϊόντα ταλκ της. Εσωτερικά αρχεία της εταιρείας, οι μαρτυρίες δοκιμών και άλλα στοιχεία έδειξαν ότι τουλάχιστον από το 1971 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000, σκόνες μερικές φορές ήταν θετικές για μικρές ποσότητες αμιάντου.

Το Women’s Voices for the Earth ήταν ένας από τους σχεδόν 200 οργανισμούς που συμμετείχαν σε μια εκστρατεία, με επικεφαλής την Black Women for Wellness, για να πιέσουν την Johnson & Johnson να αφαιρέσει τα προϊόντα με βάση το ταλκ από τα ράφια σε όλο τον κόσμο.

«Αντιμετωπίσαμε μια τεράστια εταιρεία και παλέψαμε και κερδίσαμε», λέει η Janette Robinson Flint, διευθύντρια της Black Women for Wellness.

«Όταν είπαν ότι το απέσυραν από την αγορά στη Βόρεια Αμερική, δεν το απομάκρυναν πραγματικά από την αγορά – απλώς άλλαξαν την αγορά. Το έβγαλαν από πολυτελή καταστήματα, αλλά το κράτησαν σε καταστήματα με προϊόντα των 99 σεντ», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες NYTimes & Reuters