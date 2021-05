Γκλεν Κλόουζ: Έχω ψυχολογικό τραύμα επειδή πέρασα τα παιδικά μου χρόνια σε αίρεση

Για το ψυχολογικό τραύμα, που φέρει μεγαλώνοντας μέσα σε μία θρησκευτική αίρεση, μίλησε η ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ.

Στη νέα σειρά του Apple TV + «The Me You Can't See», η 74χρονη, 8 φορές υποψήφια για Όσκαρ, ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο πατέρα της, Δρ. Ουίλιαμ Ταλιαφέρο Κλόουζ, ακολούθησε μία θρησκευτική αίρεση, με το όνομα Moral Re-Armament, το 1954, όταν εκείνη ήταν μόλις 7 ετών.

Η Κλόουζ είπε ότι ο πατέρας της ενεπλάκη τόσο πολύ με την αίρεση αυτή, που μετέφερε όλη την οικογένειά του στα κεντρικά της γραφεία στην Ελβετία, όπου και παρέμειναν για 15 χρόνια προτού εκέινη πάει στο κολέγιο στη Βιρτζίνια στα 22 της.

«Ήταν βασικά μια αίρεση», είπε η Κλόουζ στο τελευταίο επεισόδιο των ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία της Όπρα Γουίνφρεϊ και του πρίγκιπα Χάρι στο Entertainment Tonight. «Όλοι έλεγαν τα ίδια πράγματα και υπήρχαν πολλοί κανόνες, πολύς έλεγχος. Ήταν πραγματικά απαίσιο» όπως αποκάλυψε.

Η Κλόουζ είπε ότι ο χρόνος που πέρασε στους κόλπους της αίρεσης αυτής έβλαψε την ικανότητά της να κάνει μόνιμες σχέσεις.

«Λόγω της καταστροφής, της συναισθηματικής και ψυχολογικής, που μ προκάλεσε η αίρεση, δεν κατάφερα να πετύχω στις σχέσεις μου και να βρω έναν μόνιμο σύντροφο και λυπάμαι γι 'αυτό» εκμυστηρεύτηκε.

«Νομίζω ότι είναι η φύση του ανθρώπου να είμαστε συνδεδεμένοι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αλλάξει αυτά τα σημεία - κλειδιά αλλά τουλάχιστον μπορεί να τα γνωρίζει και ίσως να αποφύγει καταστάσεις, που μπορεί να τον κάνουν ευάλωτο, ειδικά στις σχέσεις».

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι κάτι που περνάς σε τόσο πρώιμο στάδιο της ζωής σου εξακολουθεί να έχει τη ικανότητα να είναι καταστροφικό» πρόσθεσε. «Νομίζω ότι αυτό είναι παιδικό τραύμα. Είμαι ψυχολογικά τραυματισμένη» παραδέχτηκε.

Η Κλόουζ αντιμετώπισε επίσης τις ψυχικές ασθένειες μέσα στην οικογένειά της, με την περίπτωση της αδερφής της, Τζέσι και ανιψιού της, Κάλεν Πικ.

«Θυμάμαι ότι τα παιδιά της ήταν ήδη φορτωμένα στο αυτοκίνητό της και ήρθε σε μένα φωνάζοντας από τον δρόμο «Χρειάζομαι βοήθεια. Δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι την αυτοκτονία» είπε για την αδερφή της ενώ παραδέχτηκε ότι αυτό ήταν ένα σοκ για εκείνη.

Τελικά, η Τζέσι έλαβε την βοήθεια που χρειαζόταν. «Την πήγα στο Νοσοκομείο Μακλίν, ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Μασαχουσέτη και σε ηλικία 50 ετών, διαγνώστηκε σωστά ως διπολική με ψυχωσικές τάσεις».

Πρόσθεσε δε, ότι η αδελφή της, της είπε ότι φοβόταν πως αν οι γονείς άλλων παιδιών μάθαιναν ότι έπασχε από διπολική διαταραχή, δεν θα επέτρεπαν στα παιδιά τους να παίξουν με την κόρη της.

Το 2010, η ηθοποιός του δημιούργησε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, Bring Change To Mind, (BC2M) για να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση το κόσμου για την ασθένεια αλλά και να μπει ένα τέλος στον στιγματισμό και τη σιωπή γύρω από την ψυχική ασθένεια.

«Δεν μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα αν δεν αρχίσετε να μιλάτε γι 'αυτό και να μην ψιθυρίζετε. Αυτό αλλάζει τα πάντα» είπε η Κλόουζ.

Τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει παρακολουθήσει την Τζέσι και τον Κάλεν να μοιράζονται τις ιστορίες τους, η ηθοποιός είπε ότι έχει εμπνευστεί από την ειλικρίνειά τους.

«Το ότι μιλούν δημόσια σε μια εθνική πλατφόρμα για το τι έζησαν στην πραγματικότητα, αυτό είναι απλά θαρραλέο», δήλωσε η ηθοποιός.

«Και είναι οι ήρωές μου, παρόλο που αυτή είναι μια υπερβολική λέξη. Πραγματικά είναι» είπε η Κλόουζ.

Με πληροφορίες του People