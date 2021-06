To Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν καταργεί τον διαχωρισμό των φύλων στα βραβεία [ΒΙΝΤΕΟ]

Από το τρέχον έτος, τα βραβεία κινηματογράφου στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν θα είναι ουδέτερα ως προς το φύλο, χωρίς να κάνουν διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε ο πρόεδρος του φεστιβάλ, José Luis Rebordinos, ανακοίνωσε ότι το φεστιβάλ αποσύρει το διαχωρισμό βάση φύλου στα βραβεία του, για την 69η απονομή, που θα πραγματοποιηθεί και δια ζώσης και διαδικτυακά εν μέρει, από τις 17 έως τις 25 Σεπτεμβρίου.

Ο Rebordinos επιβεβαίωσε επίσης τα επίσημα τμήματα του φετινού διαγωνισμού και αποκάλυψε την αφίσα του φεστιβάλ, η οποία απεικονίζει μία χαμογελαστή Σιγκούρνι Γουίβερ.

Ο Rebordinos εξήγησε ότι το φεστιβάλ δεν θα κάνει πλέον διάκριση μεταξύ των φύλων στα βραβεία ερμηνείας και ότι το Silver Shell για τον καλύτερο ηθοποιό και την καλύτερη ηθοποιό θα αντικατασταθεί από το Silver Shell για την καλύτερη ερμηνεία Α' Ρόλου και την καλύτερη ερμηνεία Β' Ρόλου.

«Η αλλαγή προκύπτει από την πεποίθηση ότι το φύλο, μια κοινωνική και πολιτική δομή, δεν είναι πλέον κριτήριο που ακολουθούμε για να διακρίνουμε τις ερμηνείες», ανέφερε.

«Το κριτήριο για την κριτική επιτροπή θα είναι η διάκριση μεταξύ καλών και κακών ερμηνειών, οπότε θα ενώσουμε τη φωνή μας με τους φίλους μας στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, στο δρόμο που χάραξαν».

«Διανύουμε περίοδο αλλαγής και λήψης αποφάσεων. Παρακολουθούμε στενά τις τρέχουσες συζητήσεις στο φεμινιστικό κίνημα για αυτό αλλά και άλλα θέματα. Έχουμε τη βούληση να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και πιο ισότιμης κοινωνίας», σημείωσε σχετικά.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν και άλλες αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών περιορισμών σχετικά με τη φυσική συμμετοχή σε πολλούς από τους χώρους του φεστιβάλ, λόγω κορωνοϊού.

Το Velodrome, για παράδειγμα, δεν θα φιλοξενήσει τις παραδοσιακές προβολές ως ο μεγαλύτερος εκθεσιακός χώρος στο φεστιβάλ, ούτε θα γίνουν πάρτι έναρξης και λήξης.

Το φεστιβάλ, ωστόσο, θα φιλοξενήσει το «Flowers in Hell: The Golden Age of Korean Cinema», μια αναδρομική έκθεση που προοριζόταν για το περσινό φεστιβάλ.

Τα φετινά διαγωνιστικά τμήματα ακολουθούν επίσης, την ίδια φόρμουλα που είχε καθιερωθεί σε προηγούμενες χρονιές.

Ο πρόεδρος του φεστιβάλ παρουσίασε και το πρόσωπο της 69ης απονομής των κινηματογραφικών βραβείων.

Στην επίσημη αφίσα, μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Αμερικανίδας ηθοποιού, δια χειρός Μάθιου Μπρουκς, διακοσμημένη με χρωματιστές πινελιές, με αναφορά στις αφίσες των άλλων τμημάτων, οι οποίες έχουν επίσης σχεδιαστεί από την Eva Villar Estudio.

Το 2018, το Φεστιβάλ κυκλοφόρησε μια νέα γραφική σειρά αφισών που συνδυάζουν τη φωτογραφία και την εικόνα με σημαντικές προσωπικότητες από τον διεθνή κινηματογράφο.



Η πρώτη επίσκεψη της Γουίβερ στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν συνέπεσε με το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο, το 1979 στο Alien. Έκτοτε, η ηθοποιός και έλαβε το βραβείο Donostia Lifetime Achievement.

Με πληροφορίες του sansebastianfestival.com/Variety