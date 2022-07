Έσοδα 53 δισ. ευρώ από πετρέλαιο και φυσικό αέριο - Τι χάνει, τι κερδίζει η Ρωσία τους πρώτους έξι μήνες πολέμου στην Ουκρανία

Η ρωσική εφημερίδα NovayaGazeta.Europe, σε μια εκτενή της έρευνα για το κόστος του πολέμου στην Ουκρανία εκτιμά, με βάση τις αποζημιώσεις που δίνονται στις οικογένειες των στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί, ότι ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί 15-17.000 Ρώσοι στρατιωτικοί, όπως και ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι στρατιωτικές δαπάνες αφού ένα στα τρία ρούβλια του κρατικού προϋπολογισμού διατίθενται σ’ αυτές.

Παράλληλα στην έρευνα της, υπολογίζει ότι η Ρωσία θα χρειασθεί από τρία έως δέκα χρόνια, για να αποκαταστήσει των αριθμό των πυραύλων, των αεροσκαφών και των τεθωρακισμένων που είχε πριν την έναρξη του πολέμου και συμπεραίνει ότι ο πόλεμος δεν επέφερε μόνο πρόσθετες κρατικές δαπάνες, αλλά και υπέρμετρα έσοδα την ίδια περίοδο από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σχεδόν 2 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις

Οι αποζημιώσεις που έχουν υπολογισθεί ότι θα διατεθούν στις οικογένειες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν και τραυματίσθηκαν στην Ουκρανία, ξεπέρασαν τα 113 δισεκατομμύρια ρούβλια ( 1.828.348.495 ευρώ). Από το ποσό αυτό έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις 89 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (1.440.026.691 ευρώ). Αυτό σημαίνει, με βάση τις αποζημιώσεις που δίνονται για τον κάθε στρατιωτικό που σκοτώθηκε ή τραυματίσθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι η Ρωσία ενδέχεται να έχει χάσει το 10-11% του αρχικού στρατιωτικού δυναμικού της, που συμμετείχε από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ( δηλαδή 15-17.000 μάχιμους από τον «στρατό εισβολής» των 150.000 στρατιωτικών, υπολογίζει η εφημερίδα Novaya Gazeta.Europe στην έρευνα της με τίτλο «Πληρώστε του δικούς μου Ισκαντέρ» (πυραύλους) και υπότιτλο «Πώς ξοδεύει η Ρωσία τα υπέρμετρα έσοδα από το εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου».

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πολλά θύματα του πολέμου δεν λαμβάνουν αποζημίωση, επειδή όπως γράφει η γραφειοκρατία του στρατού θεωρεί ότι «αν δεν υπάρχει σορός» δεν μπορεί να υπάρχει και αποζημίωση. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται με μεγάλη καθυστέρηση και οι νομικοί λένε ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκκλήσεις από άτομα που οι αποζημιώσεις τους έχουν απορριφθεί λόγω τραυματισμού.

Επίσης αναφέρει ότι σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις οι απώλειες του ρωσικού στρατού αλλά και των δυνάμεων των αυτοανηκυρηχθεισών Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ μπορούν να ανέρχονται στους 15-37.000 νεκρούς.

Ο πόλεμος γενικά για τη Ρωσία δεν είναι φθηνός, γράφει η NovayaGazeta.Europe, αφού ένα στα τρία ρούβλια από τον κρατικό προϋπολογισμό διατίθενται για το υπουργείο Άμυνας, τη Ρωσική Εθνική Φρουρά και για τα μυστικά κονδύλια. Συνολικά για τον στρατό, τη Ρωσική Εθνική φρουρά και τα μυστικά κονδύλια του προϋπολογισμού μέσα σ' ένα εξάμηνο έχουν δαπανηθεί 3,6 τρισεκατομμύρια ρούβλια (58.248.270.633 ευρώ), ποσό κατά ένα τρισεκατομμύριο ρούβλια μεγαλύτερο σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται οι αγορές όπλων και οι δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών. Κατά την διάρκεια του έτους οι δαπάνες αυτές μπορούν όπως εκτιμά, να φθάσουν τα 8,2 τρισεκατομμύρια ρούβλια (132.676.616.442 ευρώ).

Βαριές οι απώλειες στρατιωτικού εξοπλισμού

Οι απώλειες του στρατιωτικού εξοπλισμού είναι ένα άλλο θέμα που θίγει η έρευνα, η οποία επισημαίνει ότι η Ρωσία θα χρειασθεί από τρία έως δέκα χρόνια για να αποκαταστήσει των αριθμό των πυραύλων, των αεροσκαφών και των τεθωρακισμένων που υπήρχαν πριν την έναρξη του πολέμου της 24ης Φεβρουαρίου. Εάν ο πόλεμος παραταθεί, το διάστημα αυτό θα γίνει μεγαλύτερο. Πολύ περισσότερο που η κυρώσεις σε τομείς σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί να κάνουν τις απώλειες κατ' αρχήν αναντικατάστατες. «Όλος ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός στα εργοστάσια είναι δυτικός. Βασικά, αμερικάνικος, ευρωπαϊκός και κάποιο είναι ιαπωνικός. Ό,τι έχει αγοραστεί πριν την 24η Φεβρουαρίου», δηλώνει ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Πάβελ Λούζιν. Χωρίς την προμήθεια ανταλλακτικών και νέου εξοπλισμού οι όγκοι της παραγωγής σταδιακά θα μειώνονται , ενώ οι εξοπλισμοί θα γίνονται λιγότερο σύγχρονοι και ποιοτικοί.

Υψηλά τα ενεργειακά έσοδα

Εκτός των άλλων, καταλήγει η έρευνα, ο πόλεμος δεν έφερε μόνο πρόσθετες κρατικές δαπάνες, αλλά και υπέρμετρα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η τιμή τους ανέβηκε απότομα εξαιτίας των φόβων ότι η Ρωσία θα σταματήσει τον ανεφοδιασμό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι άμεσες δαπάνες της Ρωσίας για τον πόλεμο να καλύπτονται από τα πρόσθετα έσοδα.

Μόνο τον Απρίλιο, στα ταμεία του κρατικού προϋπολογισμού εισέρευσε σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο ρούβλια από τα πρόσθετα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Πρόκειται για κονδύλια που υπερβαίνουν τα εκτιμώμενα έσοδα στα οποία βασίστηκε ο προϋπολογισμός του 2022. Συνολικά, τα επιπλέον έσοδα ξεπέρασαν τα 3,3 τρισεκατομμύρια ρούβλια μέσα σε έξι μήνες. Σχεδόν όσα ξοδεύει η χώρα για τον στρατό, την εθνοφυλακή και τα μυστικά κονδύλια.

Προηγούμενη έρευνα, του Centre for research on energy and clean air (CREA, «Κέντρο έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα»), με έδρα τη Φινλανδία, που δόθηκε προ ενός μήνα στη δημοσιότητα, εμφάνιζε τα έσοδα από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων τις πρώτες εκατό ημέρες πολέμου σρτα 93 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με εκείνη την έκθεση, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού προέρχεται από την ΕΕ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ