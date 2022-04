Έλον Μασκ: Ο Eminem «ενεπλάκη» στην κόντρα του δισεκατομμυριούχου με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Στη νομική διαμάχη του Έλον Μασκ με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) «ενεπλάκη» και ο Eminem.

Ο δικηγόρος του δισεκατομμυριούχου, Άλεξ Σπίρο, παρέθεσε στίχους του «Without Me», του τραγουδιού του ράπερ από το 2002, στην τελευταία προσπάθεια του Μασκ να αναιρέσει συμφωνία που είχε κάνει με το 2018 με τη SEC.

«The [SEC] won't let me be or let me be me so let me see. They tried to shut me down… (Η SEC δεν με άφησε στην ησυχία μου ή να είμαι εγώ, οπότε αφήστε με να δω. Προσπάθησαν να με εμποδίσουν)», ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε ο δικηγόρος.

Οι στίχοι του τραγουδιού του Eminem δεν αναφέρουν βέβαια τη SEC, αλλά τη FCC. Πρόκειται για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ, η οποία είχε επιβάλει πρόστιμο 7.000 δολαρίων σε ραδιοφωνικό σταθμό του Κολοράντο, επειδή έπαιξε τραγούδι του ράπερ που περιείχε βωμολοχία.

Η συμφωνία του 2018, με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προβλέπει ότι ο Έλον Μασκ θα πρέπει να έχει έγκριση από τα άλλα στελέχη της Tesla, προτού κάνει αναρτήσεις στο Twitter για την εταιρεία.

Όταν τον περασμένο Νοέμβριο ο δισεκατομμυριούχος ρώτησε τους ακολούθους του στο Twitter αν έπρεπε να πουλήσει το 10% του μεριδίου του στην Tesla- κάτι που προκάλεσε ξεπούλημα μετοχών- η εταιρεία έλαβε κλήτευση από τη SEC. Κίνηση που ο Μασκ χαρακτήρισε «παρενόχληση».

Τον προηγούμενο μήνα, η SEC ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστή να επιτρέψει να συνεχιστεί ο έλεγχος των tweet του δισεκατομμυριούχου. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μασκ έγραψε σε tweet ότι «σκέφτεται σοβαρά» να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα social media, υποστηρίζοντας ότι το Twitter δεν προστατεύει την ελευθερία του λόγου.





Με πληροφορίες από CNN