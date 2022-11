«Δραπέτευσα από την Σαηεντολογία μετά από 45 χρόνια, και έγραψα βιβλίο για να σώσω τα παιδιά μου»

«Απέδρασε» από τη Σαϊεντολογία και λέει την ιστορία του. Ο Μάικ Ρίντερ ήταν τόσο βαθιά ριζωμένος στην «αριστοκρατία της Σαϊεντολογίας» που ο Τομ Κρουζ του έκανε δώρα γενεθλίων ένα φανταχτερό ρολόι και ένα σετ ακουστικών Bose, στην ιστορία του που δημοσιεύει ο Guardian.

Κέρδιζε τη μία προαγωγή μετά την άλλη μέσα στην οργάνωση Sea, ένα είδος εκτελεστικού οργάνου, πετούσε σε όλο τον κόσμο και του ανατέθηκε να συνοδεύσει τον Μάικλ Τζάκσον και τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ σε μια ιδιωτική ξενάγηση στο μουσείο του Λος Άντζελες που είναι αφιερωμένο στον ιδρυτή της Σαϊεντολογίας, τον Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Αλλά μετά από περισσότερα από 45 χρόνια στη διαβόητα μυστικοπαθή εκκλησία - την οποία θεωρεί πλέον «φυλακή του μυαλού» - δραπέτευσε.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, έγραψε ένα βιβλίο για όσα έζησε. Ορισμένες από τις λεπτομέρειες είναι εντυπωσιακές, αλλά αυτό που πραγματικά ελπίζει ο 67χρονος Ρίντερ είναι ότι το «A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology» θα λειτουργήσει ως επιχείρηση διάσωσης για τα δύο ενήλικα παιδιά του που παραμένουν στην εκκλησία.

Το 2007, βγήκε από τα γραφεία της εκκλησίας στο κεντρικό Λονδίνο και έσκυψε σε μια πόρτα. Ήταν 52 ετών. Είχε μαζί του 200 λίρες σε μετρητά, μια πιστωτική κάρτα και το διαβατήριό του. Ως στέλεχος της εκκλησίας είχε καταδιώξει ανθρώπους που προσπαθούσαν να φύγουν, οπότε ήξερε τι να περιμένει. «Έπρεπε να εξαφανιστώ, να αφαιρέσω τις μπαταρίες από τα τηλέφωνά μου, να χρησιμοποιήσω μόνο μετρητά και να παραμείνω εν κινήσει», λέει.

Αργότερα πέταξε στη Φλόριντα και ήρθε σε επαφή με άλλους πρώην Σαϊεντολόγους που τον βοήθησαν να ξεκινήσει σιγά σιγά τη νέα του ζωή. Ο Ρίντερ λέει ότι σχεδίασε την απόδρασή του μόνο τρεις ημέρες πριν φύγει. Αλλά χρειάστηκαν περισσότερες από λίγες ημέρες για να αναιρέσει δεκαετίες πεποιθήσεων.

Λέει πως αφότου ανέλαβε ο David Miscavige, το 1987, ο σημερινός επικεφαλής της Σαϊεντολογίας, άρχισαν να συμβαίνουν πράγματα που «κλόνισαν τη βεβαιότητά» του.

Στο βιβλίο, ο Ρίντερ γράφει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από τον Miscavige. Αναφέρει εξευτελιστικές τιμωρίες όπως καθαρισμό ενός λάκκου κατακράτησης λυμάτων. «Άλλες φορές, οι υπάλληλοι αναγκάζονταν να πηδούν πλήρως ντυμένοι σε μια πισίνα και «να διαπράττουμε τις αμαρτίες μας στο βυθό».

Μακράν η χειρότερη χρονιά, κατά τα λεγόμενά του, ήταν αυτή που ο Ρίντερ πέρασε σε ένα κτίριο γνωστό ως «η Τρύπα» στη διεθνή βάση της εκκλησίας κοντά στο Χέμετ της Καλιφόρνια. Εκεί ζούσε υπό 24ωρη φύλαξη, σε ένα είδος στρατοπέδου φυλακής για τα έκπτωτα στελέχη της Σαϊεντολογίας, χωρίς καμία πρόσβαση στον έξω κόσμο και χωρίς καμία εξήγηση για το «έγκλημα» για το οποίο τιμωρούνταν. Υπέστη βία και την ασκούσε σε άλλους. «Ήταν μέρος της κουλτούρας. Όποιος δεν το έκανε, τιμωρούνταν».

Ήταν η απομάκρυνσή του από την «Τρύπα» για μια αποστολή στο Λονδίνο που του έδωσε την ευκαιρία να δραπετεύσει. «Αν ο ιδρυτής της Σαϊεντολογίας, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, ζούσε ακόμα σήμερα, πιθανότατα θα ήμουν ακόμα εκεί» ομολογεί.

«Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω ποτέ να απαλλαγώ. Οι άνθρωποι επικοινωνούν μαζί μου κάθε μέρα ζητώντας μου βοήθεια». Άλλωστε, λέει, θέλει να δώσει στα δύο μεγαλύτερα παιδιά του την ευκαιρία «να σκεφτούν από μόνα τους».

Στη Σαϊεντολογία, όταν μια οικογένεια χωρίζεται σε πιστούς και μη πιστούς, η αποσύνδεση είναι μια κοινή και οδυνηρή εμπειρία. Ως μέλος του Sea Org δεν μπορεί προς το παρόν να απολαύσει τη θαλπωρή της οικογενειακής ζωής.

Με πληροφορίες από Guardian