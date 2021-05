Δήμαρχος καταδικάστηκε για βιασμό, αλλά συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέσα από τη φυλακή - Οργή στη Γαλλία

Ο 63χρονος Ζορζ Τρον προσφάτως καταδικάστηκε για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Ωστόσο, παρά την καταδίκη, μια έφεση τού επιτρέπει να εξακολουθήσει να δουλεύει από τη φυλακή.





Χθες, Τρίτη, μια ομάδα ντόπιων ακτιβιστών πραγματοποίησε διαμαρτυρία στο Ντραβέιγ, στα νότια προάστια του Παρισιού, ζητώντας την απομάκρυνση του Τρον από τη δημαρχία.



Τα μέλη της συλλογικότητας Ούτε στην Ντραβέιγ ούτε πουθενά αλλού (Not in Draveil or Anywhere Else - Nada) ντύθηκαν κότες, κατηγορώντας τους ντόπιους πολιτικούς για δειλία απέναντι στο θέμα.

Διαμαρτυρόμενοι ντύθηκαν κότες για να στηλιτεύσουν τη δειλία των τοπικών αξιωματούχων - Nada



Η υπόθεση του Τρον ξεκίνησε περίπου μια δεκαετία πριν όταν εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ως νέος υπουργός, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του από δύο πρώην υπαλλήλους του για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.



Σε προηγούμενη δίκη είχε αθωωθεί, ωστόσο τον περασμένο Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση με δύο χρόνια αναστολή. Του απαγορεύτηκε επίσης να διατηρεί δημόσιο αξίωμα.

Όπως εξηγεί ο Φρανσουά Ναμερβάλ τής τοπικής αντιπολίτευσης, το πρόβλημα είναι πως η έφεση του Τρον σημαίνει πως θεωρείται αθώος έως ότου τελεσιδικήσει η απόφαση και άρα μπορεί να ασκεί τα δημαρχιακά του καθήκοντα και εντός της φυλακής.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας -που ήταν και ο δικηγόρος του δημάρχου στην πρώτη του δίκη- σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να τον απομακρύνει από το καθήκοντά του λόγω της εν εξελίξει δικαστικής διαδικασίας.

«Το παρόν σύστημα είναι προβληματικό γιατί προστατεύει ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για βιασμό - ακόμη κι αν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Όμως, πάνω από όλα, δεν έχει την ηθική ικανότητα να ηγείται της δημοτικής αρχής» τόνισε ο ίδιος στο BBC.



«Αυτή τη στιγμή στα χαριά, παραμένει ο επικεφαλής του Δήμου που έχει καταδικαστεί για βιασμό υπαλλήλου του» πρόσθεσε ο υπουργός.

Από τη στιγμή της φυλάκισής του, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Τρον συνέχισε να προεδρεύει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, με τις ανακοινώσεις του να διαβάζονται για λογαριασμό του σε δύο από αυτές.

Αυτή τη στιγμή, πάνω από 35.000 άνθρωποι έχουν υπογράψει το online αίτημα για την παραίτηση του Τρον.

«Δεν αφορά μόνο την Ντραβέιγ, αφορά μια παγκόσμια κατάσταση και το τι αποδέχεται η Γαλλική Δημοκρατία από τους εκλεγμένους αξιωματούχους της» αναφέρει ο Ραφαέλ Ντεμονσί, συνιδρυτής της συλλογικότητας Nada.

«Στη μετά - MeToo εποχή, δεν υπάρχει πια ασυλία για ανθρώπους που έχουν διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα. Και σήμερα, το ότι εκείνος είναι σε θέση να συνεχίζει να κυβερνά από τη φυλακή, είναι προσβολή προς τις γυναίκες» παρατηρεί ο Νταμερβάλ.

Με πληροφορίες από BBC