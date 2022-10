Bono: IRA, γκάνγκστερ και άλλοι έχουν απειλήσει τον ίδιο και την οικογένειά του

Ο Bono μίλησε για τις απειλές που έχει δεχθεί κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, από τον IRA αλλά και Ιρλανδούς γκάνγκστερ.

Στα απομνημονεύματά του, που θα κυκλοφορήσουν την 1η Νοεμβρίου με τίτλο «Surrender: 40 Songs, One Story», ο 62χρονος αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επίθεση που είχε δεχθεί από τον Τζέρι Άνταμς του Sinn Fein, «επειδή η αντίδραση των U2 στις παραστρατιωτικές οργανώσεις είχε κοστίσει στον IRA πολύτιμη χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ».

Μιλώντας στους Times, o Bono αποκάλυψε ότι οι αρχές τον είχαν προειδοποιήσει πως η σύζυγός του, Ali, ήταν πιθανόν στόχος του IRA.

Επίσης, ο τραγουδιστής έκανε λόγο και για «διάσημο αρχηγό του οργανωμένου εγκλήματος στο Δουβλίνο», ο οποίος σχεδίαζε να απαγάγει τις κόρες του, σημειώνοντας πως οι άνθρωποι του εν λόγω γκάνγκστερ είχαν «περικυκλώσει τα σπίτια μας» για αρκετούς μήνες και είχαν «καταστρώσει ένα πολύπλοκο σχέδιο».

Ο Bono αναφέρθηκε και σε ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια συναυλίας των U2 στην Αριζόνα, τη δεκαετία του ‘80. Η μπάντα θα τραγουδούσε το «Pride» (In the name of love), που έχει γραφεί για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Οι U2 είχαν επικρίνει τον τότε κυβερνήτη της πολιτείας, επειδή αρνούνταν να διοργανώσει ημέρα στη μνήμη του υπερασπιστή των δικαιμάτων.

O frontman των U2 είπε πως είχαν δεχθεί απειλές ότι θα τον δολοφονήσουν πριν από το τέλος του τραγουδιού, σε περίπτωση που έλεγε τη στροφή η οποία αναφέρεται στη δολοφονία του Κινγκ. Περιέγραψε ότι μισογονάτισε για να πει τους επίμαχους στίχους.

«Τότε συνειδητοποίησα τη σοβαρότητα της κατάστασης και έκλεισα τα μάτια μου. Ήταν μικρή η πιθανότητα (να δολοφονηθεί) αλλά για παν ενδεχόμενο», περιέγραψε. Όταν άνοιξε τα μάτια του διαπίστωσε ότι ο μπασίστας Adam Clayton είχε σταθεί μπροστά του, για να τον προστατεύσει.