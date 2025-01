Βίντεο του Al Jazeera δείχνει τον αρχηγό της Χαμάς Σινουάρ να περιφέρεται μεταμφιεσμένος στη Γάζα

Ένα νέο βίντεο που δείχνει τον αποθανόντα ηγέτη της Χαμάς, Γιάχια Σινουάρ, να περιφέρεται στη νότια Γάζα με το κεφάλι του καλυμμένο με κάποιο είδος κουβέρτας ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Εμφανιζόμενος σαν τον Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το νέο βίντεο υποτίθεται ότι απεικονίζει τον ηγέτη της Χαμάς να περιπλανιέται σε διαλυμένες και ασφυκτικά χτισμένες γειτονιές με τον Ισραηλινό Στρατό. Στο βίντεο υποτίθεται ότι απεικονίζεται ο Σινουάρ να μάχεται απευθείας ενάντια στις ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ μέχρι τέλους. Αυτό απέχει αρκετά από την αλήθεια.

Το νέο υλικό είναι μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ – What is Hidden is Greater – που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Κατάρ, Al Jazeera. Καθώς ο Σινουάρ περιπλανιόταν στη νότια Γάζα με τον τρόπο που έκανε όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν ξεκαθαρίζεται ο λόγος για τον οποίο ήταν ντυμένος με τον τρόπο που ήταν. Σύμφωνα με μια έκθεση, υποτίθεται ότι ήταν μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο πολίτη και έτσι μπόρεσε να πλησιάσει περιοχές όπου ήταν παρόντες οι Ισραηλινοί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου ενός τανκ.

Τα νέα πλάνα του Σινουάρ που περιπλανιέται στη Γάζα προσθέτουν ερωτήματα σχετικά με τις τελευταίες μέρες ή μήνες του. Γιατί ένας διοικητής και πολιτικός ηγέτης να καταλήγει έτσι; Δεν τον κυνηγούσαν. Επέλεξε να πάει στη νότια Γάζα. Θα μπορούσε να είχε παραμείνει στη Χαν Γιούνις ή στην κεντρική Γάζα. Είναι πολύ ασυνήθιστο για στρατιωτικούς ή πολιτικούς ηγέτες να καταλήγουν να σκοτώνονται έτσι. Όταν οι διοικητές ή οι πολιτικοί ηγέτες καταλήγουν να σκοτώνονται, είναι συνήθως επειδή η χώρα τους είχε καταρρεύσει και είναι σε προσπάθεια διαφυγής.

Είναι πιθανό ο Σινουάρ να αποπέμφθηκε από τη Χαμάς ή να είχε αποφασίσει να αφήσει την ομάδα στα χέρια του αδελφού του και να δώσει τέλος στη ζωή του; Εάν επέλεγε να περιπλανηθεί και να αναζητήσει έναν «μαρτυρικό θάνατο», τότε ήταν η απόφασή του να πάει στη Ράφα ένας τρόπος για να βεβαιωθεί ότι θα συμβεί αυτό;

Τον Οκτώβριο ο Ισραηλινός Στρατός ολοκλήρωσε τις περισσότερες επιχειρήσεις στη Γάζα. Επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της Χεζμπολάχ. Οι IDF είχαν εγκατασταθεί στη διαχείριση των διαδρόμων Νετζαρίμ και Φιλαδέλφειας. Ο μόνος λόγος που ο Σινουάρ βρισκόταν στη Ράφα ήταν για να βρει τους IDF. Θα μπορούσε να το είχε αποφύγει και να αφιερώσει χρόνο στην ανοικοδόμηση της Χαμάς στη Γάζα. Νόμιζε ο Σινουάρ ότι η Χαμάς έχανε; Αυτό φαίνεται απίθανο αφού είχε δει τη χειρότερη επίθεση του IDF στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024 και πρέπει να ήξερε ότι οι IDF θα κουράζονταν από αυτόν τον πόλεμο.

Εκδιώχθηκε από μηχανορραφίες στην Ντόχα μεταξύ των ηγετών της Χαμάς που ζουν στο εξωτερικό; Είναι ευνόητο ότι συνωμότησαν εναντίον του. Μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, είναι πιθανό ο Σινουάρ να έχασε σε κάποιο είδος εσωτερικής διαμάχης για την εξουσία. Δεν υπάρχει εξήγηση για το γιατί περιπλανήθηκε στη Γάζα μέχρι να βρει τον θάνατό του. Τα νέα βίντεο δείχνουν πόσο κουρασμένος φαινόταν περιπλανώμενος στη Γάζα.