All I Want For Christmas Is You: Πόσα χρήματα βγάζει η Μαράια Κάρεϊ από τον «ύμνο» των γιορτών

Το "All I Want For Christmas Is You" παραμένει ο ύμνος των Χριστουγέννων και η Μαράια Κάρεϊ συνεχίζει να κερδίζει εκατομμύρια, παρότι έχουν περάσει 28 χρόνια από το 1994, όταν και κυκλοφόρησε.

Μόλις πλησιάσει η εορταστική περίοδος, το τραγούδι ακούγεται - σ' επανάληψη - παντού. Και τη φετινή χρονιά δεν υπήρξε κάποια αλλαγή. Το κομμάτι «σκαρφάλωσε» στη λίστα του Billboard. Οι ακροάσεις στο Spotify, παράλληλα, είναι περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια.

Η δημοφιλία του τραγουδιού πρέπει να προκαλεί μόνο χαρά στην Κάρεϊ, που βλέπει τον τραπεζικό της λογαριασμό να αυξάνεται σημαντικά από τον Νοέμβριο, όταν και επανέρχεται ο κλασικός, πλέον, ήχο.

Νέα στοιχεία δείχνουν, κατά προσέγγιση, πόσα χρήματα μπορεί να έβγαλε η καλλιτέχνης μόνο το 2021 από το "All I Want For Christmas Is You".

Το Billboard έκανε κάποιους υπολογισμούς με τα κέρδη του τραγουδιού την περασμένη χρονιά, αλλά και το πόσα εξ αυτών πήγαν στην τραγουδίστρια.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις εκτιμήσεις τα κέρδη από τις ακροάσεις ήταν 1,36 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά μοιράζονται μεταξύ της Κάρεϊ και της δισκογραφικής εταιρείας Sony Music. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν κι άλλες 378.000 από επιμέρους κέρδη.

Τα στοιχεία αυτά, όμως, αφορούν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Billboard υπολόγισε ότι τα παγκόσμια έσοδα από το τραγούδι ανήλθαν σε 4,5 εκατομμύρια δολάρια από την κύρια ηχογράφηση κι άλλα 1,66 εκατομμύρια δολάρια από την έκδοση.

Η καλλιτέχνης, όπως όλα δείχνουν, κέρδισε περισσότερα από 2.380.000 το 2021 - σε δύο μήνες. Το σύνολο της περιουσίας της Μαράια Κάρεϊ εκτιμάται στα 340 εκατομμύρια δολάρια.