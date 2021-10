Αλ Καπόνε: Τρία εκατομμύρια για αντικείμενα του διαβόητου γκάνγκστερ - Σε δημοπρασία

Δεκάδες προσωπικά αντικείμενα του διαβόητου γκάνγκστερ Αλ Καπόνε πουλήθηκαν περί τα 3 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια.



Προς πώληση βγήκαν 174 αντικείμενα -μεταξύ των οποίων προσωπικές φωτογραφίες, όπλα, κοσμήματα και έπιπλα.



Η εκδήλωση -υπό τον τίτλο A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone- πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό κλαμπ και προσέλκυσε περίπυο 1.000 πλειοδότες.

Το πιο περιζήτητο αντικείμενο αποδείχτηκε το αγαπημένο όπλο του Καπότε που πουλήθηκε στην τιμή των $860,000.

Μεταξύ των αντικειμένων που δημοπρατήθηκαν και το αγαπημένο 45άρι Colt - Πηγή φωτογραφίας: ΑΡ

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, το όπλο πιστεύεται πως έπιασε την υψηλότερη τιμή που έχει πουληθεί όπλο τον 20ο αιώνα σε δημοπρασία.



Τα αντικείμενα αυτά παρέμεναν στην κατοχή της οικογένειάς του, για περίπου 75 χρόνια μετά το θάνατό του το 1947.

Όπως ανέφερε η 77χρονη Νταϊάν Καπόνε, η δεύτερη από τις τέσσερις εγγονές του γκάνγκστερ, η απόφαση πώλησης αντικειμένων της οικογένειας είχε στόχο να αναδείξει την ανθρώπινη πλευρά τού «πατριάρχη» του οργανωμένου εγκλήματος τη δεκαετία του 1920 που τελικά φυλακίστηκε για φοροδιαφυγή και παρέμεινε για επτά χρόνια στο Αλκατράζ.

Με πληροφορίες από BBC