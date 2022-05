Το σύμπαν θα σταματήσει να διαστέλλεται «σύντομα», σύμφωνα με νέα έρευνα

Μετά από σχεδόν 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια αδιάκοπης διαστολής, το σύμπαν θα μπορούσε σύντομα να ακινητοποιηθεί και έπειτα να αρχίσει σιγά-σιγά να συστέλλεται, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.

Στην εν λόγω μελέτη, τρεις επιστήμονες προσπάθησαν να μοντελοποιήσουν τη φύση της σκοτεινής ενέργειας (μια μυστηριώδης ενέργεια που φαίνεται να ωθεί το σύμπαν να διαστέλλεται όλο και πιο γρήγορα) με βάση προηγούμενες παρατηρήσεις της διαστολής του σύμπαντος. Στο μοντέλο της ομάδας, η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι μια σταθερή δύναμη της φύσης, αλλά κάτι το οποίο μπορεί να αποσυντεθεί με την πάροδο του χρόνου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, παρόλο που η διαστολή του σύμπαντος επιταχύνεται εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, η απωθητική δύναμη της σκοτεινής ενέργειας μπορεί σταδιακά να εξασθενεί.

Σύμφωνα με το μοντέλο τους, η επιτάχυνση του σύμπαντος θα μπορούσε να τελειώσει γρήγορα και συγκεκριμένα μέσα στα επόμενα 65 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα, μέσα σε 100 εκατομμύρια χρόνια, το σύμπαν θα μπορούσε να σταματήσει να διαστέλλεται εντελώς και έπειτα να εισέλθει σε μια εποχή αργής συστολής.

Όλα αυτά μπορούν να συμβούν «εξαιρετικά γρήγορα» λέει ο συγγραφέας της μελέτης Paul Steinhardt, Διευθυντής του Κέντρου Θεωρητικής Επιστήμης του Πρίνστον στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον στο Νιου Τζέρσεϊ.

«Γυρίζοντας πίσω στο χρόνο, πριν 65 εκατομμύρια χρόνια, ήταν που ο αστεροειδής Chicxulub χτύπησε τη Γη και εξάλειψε τους δεινόσαυρους», είπε ο Steinhardt. «Σε κοσμική κλίμακα, τα 65 εκατομμύρια χρόνια είναι εξαιρετικά λίγα».

Σε κάθε περίπτωση, επειδή το μοντέλο βασίζεται μόνο σε προηγούμενες παρατηρήσεις της διαστολής του σύμπαντος και επειδή η παρούσα φύση της σκοτεινής ενέργειας αποτελεί ακόμα μυστήριο, οι προβλέψεις της μελέτης είναι αδύνατο ακόμα να επιβεβαιωθούν πλήρως. Προς το παρόν, μπορούν να παραμείνουν μόνο θεωρίες.

Με πληροφορίες από Live Science