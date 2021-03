H NASA στέλνει το όνομά σας στον Άρη - Στην επόμενη διαστημική αποστολή

Μια ξεχωριστή «διαστημική υπηρεσία» ανοίγει ξανά η NASA και αφορά στον πλανήτη Άρη.

Ένα ειδικό πρόγραμμα της NASA, θα επιτρέπει να ταξιδέψει το όνομά σας στον Άρη μέσω της υπηρεσίας Send my Name to Mars.

Τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ονόματα «ταξίδεψαν» μέσω μικροτσίπ στον Κόκκινο Πλανήτη όταν προσεδαφίστηκε το Perseverance. Την ίδια ευκαιρία θα έχουν τώρα όσοι δεν πρόλαβαν την προηγούμενη φορά. Η NASA ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα Send Your Name to Mars, θα ξανά ανοίξει για μελλοντική αποστολή στο Διάστημα.

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, απλώς εισαγάγετε στη σχετική φόρμα της NASA το όνομά σας, τη χώρα και τον ταχυδρομικό σας κώδικα. Εάν συμπεριλάβετε και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα μπείτε σε μια λίστα και η NASA θα σας ενημερώνει τακτικά.

Τα ονόματα που καταχωρούνται στη φόρμα ελέγχονται από τους διαχειριστές του προγράμματος. Η NASA διαβεβαιώνει ότι τα ονόματα δεν θα κοινοποιούνται δημόσια και ότι οι λεπτομέρειες που κοινοποιούνται δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ για εμπορικό μάρκετινγκ.

Τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, αυτό μπορεί να είναι το μόνο εισιτήριο για τον Κόκκινο Πλανήτη.