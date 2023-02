ΕΕ: 2 εκατ. € για app που αποκλείει εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών- Και παιδόφιλοι στους εθελοντές του πιλοτικού ελέγχου

Η ανάπτυξη μιας νέας εφαρμογής που έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της διαδικτυακής προβολής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έλαβε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ από την ΕΕ.

Η εφαρμογή θα εγκαθίσταται σε συσκευές, π.χ κινητά τηλέφωνα, θα αναγνωρίζει και θα αποκλείει την εμφάνιση επιβλαβών εικόνων και βίντεο.

Η εφαρμογή απευθύνεται σε εκείνους που αναγνωρίζουν ότι είναι επιρρεπείς σε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και θέλουν να σταματήσουν. Μεταξύ των εθελοντών, που θα συμμετάσχουν στον έλεγχο του app, θα είναι ακόμα και καταδικασμένοι παιδόφιλοι, οι οποίοι έχουν ζητήσει βοήθεια, για να προστατευθούν .

Το app αναμένεται να βοηθήσει στην καταπολέμηση της «αυξανόμενης ζήτησης» για εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και εντάσσεται στο project Protech μια συνεργασία με οργανισμούς της ΕΕ και της Βρετανίας.

Η εφαρμογή του app που ονομάζεται Salus, αναμένεται να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό πιθανού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Στη συνέχεια, θα εμποδίζει τους χρήστες να το δουν. Θα χρησιμοποιεί επίσης άλλες πιο συμβατικές τεχνικές για τον αποκλεισμό περιεχομένου.

Το ίδρυμα Παρακολούθησης του Διαδικτύου, ένας οργανισμός που εργάζεται για τον εντοπισμό, την αφύπνιση και την απομάκρυνση υλικού παιδικής κακοποίησης, θα συμβάλει στην εκπαίδευση της τεχνολογίας AI που αναπτύσσει η βρετανική εταιρεία SafeToNet.

Ο Tom Farrell της SafeToNet, είπε στο BBC ότι η εφαρμογή δεν σκοπεύει να είναι ένα εργαλείο καταγγελίας των χρηστών στην αστυνομία.

Το app θα προσφέρει «πρακτική βοήθεια»

Οι εθελοντές που θα κατεβάσουν την εφαρμογή θα «στρατολογηθούν» μέσω οργανισμών, που δουλεύουν με άτομα τα οποία αναζητούν βοήθεια επειδή έλκονται από εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ένας τέτοιος οργανισμός είναι το βρετανικό ίδρυμα Lucy Faithfull, που λειτουργεί μία γραμμή βοήθειας για όσους φοβούνται ότι ενδεχομένως να κατεβάσουν παράνομες φωτογραφίες και θέλουν να σταματήσουν.

Αυτό περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό ανθρώπων που έχουν παραδεχθεί πως είναι παιδόφιλοι μερικοί από τους οποίους έχουν ήδη καταδικαστεί.

Εργαλεία όπως το νέο app θα βοηθήσει τα άτομα να ελέγξουν την συμπεριφορά τους. Είναι μία πρακτική βοήθεια για άτομα που αναγνωρίζουν την ευαλωτότητα σε τέτοιες εικόνες.

Μέλη του project Protech ελπίζουν ότι το app θα πυροδοτήσει μία σημαντική αλλαγή στη «αυξανόμενη απαίτηση για υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης ιντερνετικά», σύμφωνα με το NSPCC.

Σύμφωνα με το NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children) μόνο στην Βρετανία το 2021/2022 διαπράχθηκαν 30.925 αδικήματα, που αφορούσαν στην κατοχή και κοινή χρήση άσεμνων παιδικών εικόνων.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, η αστυνόμευση από μόνη της δεν πρόκειται να σταματήσει τους ανθρώπους από το να κατεβάζουν παράνομο υλικό.

Η σύλληψη δεν είναι η λύση, λένε. «Θεωρούμε ότι μπορούμε να εργαστούμε πάνω στην πρόληψη και να μειώσουμε την πρόσβαση» σε τέτοιο περιεχόμενο.

Σε πιλοτικό στάδιο το app

Ωστόσο η εφαρμογή είναι ακόμα σε πιλοτικό στάδιο. Καμία τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι τέλεια και απαιτείται να υπάρξει μία ισορροπία μεταξύ του υπερβολικού αποκλεισμού - που θα καθιστούσε δύσκολη τη νόμιμη χρήση μιας συσκευής - και του υπο-αποκλεισμού, που δεν εντοπίζει πολλές παράνομες εικόνες.

Η εφαρμογή θα δοκιμαστεί σε «πιλοτικό στάδιο» σε πέντε χώρες, στην Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και τη Βρετανία με τουλάχιστον 180 χρήστες σε μια περίοδο 11 μηνών.

Οι ειδικοί που δεν συμμετέχουν στο έργο πιστεύουν ότι η ιδέα έχει πολλά υποσχόμενη.

Η καθηγήτρια Belinda Winder του Πανεπιστημίου Nottingham Trent είπε ότι αυτό το app είναι μία ευπρόσδεκτη εξέλιξη, που θα μπορούσε να υποστηρίξει ανθρώπους που «θέλουν να βοηθηθούν να αντισταθούν στις παρορμήσεις τους και που θα επωφεληθούν από αυτό το δίχτυ ασφαλείας».

Με πληροφορίες του BBC