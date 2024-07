Η PETA απαιτεί την απαγόρευση της ιππασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η ομάδα προστασίας ζώων, PETA, απαιτεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) να αφαιρέσει τα ιππικά αθλήματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά την προσωρινή αναστολή της έξι φορές χρυσής Ολυμπιονίκη Charlotte Dujardin για κακομεταχείριση ενός αλόγου σε ένα βίντεο που διέρρευσε, λίγες ημέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Η Dujardin, η οποία είναι η πιο διακεκριμένη Ολυμπιονίκης της Μεγάλης Βρετανίας στην ιππασία με έξι μετάλλια, αποσύρθηκε από τους Αγώνες μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την τελετή έναρξης, αφού ένας καταγγέλλων υπέβαλε ένα βίντεο στους οργανωτές του διαγωνισμού που την δείχνει να μαστιγώνει επανειλημμένα ένα άλογο.

Ο Ολλανδός δικηγόρος Stephan Wensing, ο οποίος εκπροσωπεί τον καταγγέλλοντα, δήλωσε στο BBC ότι η υπόθεση αφορά τη «διάσωση της ιππικής τέχνης Δεν είναι ευχάριστο να καταστρέφεις μια καριέρα. Αλλά μου είπε σήμερα το πρωί ότι αυτό έπρεπε να γίνει γιατί θέλει να σώσει τη ιππική τέχνη."

Ωστόσο, η PETA δήλωσε ότι το βίντεο δείχνει γιατί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να αποσύρει το άθλημα από μελλοντικούς Αγώνες.

«Το μήνυμα προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή πρέπει να είναι σαφές πια: Αφαιρέστε τα ιππικά αθλήματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες» ανέφερε η PETA σε ανάρτησή της στο X, συνοδευόμενη από το βίντεο του περιστατικού.

Η UK Sport εξέδωσε δήλωση νωρίτερα την Τετάρτη λέγοντας ότι δεν θα χρηματοδοτεί πλέον την αθλήτρια, περιγράφοντας το βίντεο ως ανησυχητικό και μη σύμφωνο με τα υψηλά πρότυπα που αναμένονται από τους Βρετανούς αθλητές.

Η αποχώρηση της Dujardin σημαίνει επίσης ότι δεν θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει την Dame Laura Kenny και να γίνει η πιο επιτυχημένη Βρετανίδα γυναίκα στην Ολυμπιακή ιστορία. Είχε κερδίσει τρία χρυσά μετάλλια και ένα ασημένιο στους Αγώνες του Λονδίνου 2012 και του Ρίο 2016, προσθέτοντας δύο χάλκινα μετάλλια στο Τόκιο.

Η 39χρονη αθλήτρια ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα ιππικής τέχνης, αν και η Team GB επιβεβαίωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι θα αντικατασταθεί από την Becky Moody στην ομαδική διοργάνωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει καταγραφεί κακομεταχείριση αλόγων στο άθλημα της Ιππασίας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, άρχισε να ρέει αίμα από τα ρουθούνια του αλόγου Kilkenny στον τελικό του ατομικού αγωνίσματος της ιππασίας. Στους Αγώνες του Πεκίνου το 2008, έξι ιππείς είχαν απαγορευτεί μετά από θετικά δείγματα για φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της καψαϊκίνης, η οποία μπορεί να προκαλέσει βασανιστικούς πόνους αν το άλογο χτυπήσει τα εμπόδια ενός άλματος.

Τι είναι η PETA

Η PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) είναι μια διεθνής οργάνωση που προασπίζει τα δικαιώματα των ζώων και προωθεί την ηθική μεταχείρισή τους. Ιδρύθηκε το 1980 και έχει την έδρα της στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αποστολή της PETA είναι να καταπολεμήσει την κακομεταχείριση και την εκμετάλλευση των ζώων σε διάφορους τομείς, όπως οι βιομηχανίες κρέατος και γάλακτος, η παραγωγή δερμάτων, η πειραματική χρήση ζώων και η χρήση τους σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως η ιππασία και τα κυνηγετικά σόου. Η οργάνωση προωθεί την υιοθέτηση μιας φυτικής διατροφής, την αλλαγή των συνηθειών καταναλωτή και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα δικαιώματα των ζώων.

Η PETA είναι γνωστή για τις επιθετικές της καμπάνιες, συχνά χρησιμοποιώντας προκλητικές εικόνες και διαφημίσεις για να τραβήξει την προσοχή σε θέματα που αφορούν τα ζώα. Επίσης, συνεργάζεται με διάφορους celebrities και προσωπικότητες για να προωθήσει τα μηνύματά της.