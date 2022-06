H Maybelle Blair, θρύλος του γυναικείου μπέιζμπολ, έκανε coming out στα 95 της χρόνια

Η Maybelle Blair, μια από τις πηγές έμπνευσης πίσω από την εμβληματική ταινία A League of Their Own, έκανε coming out στα 95 της χρόνια.

H Blair, ήταν μεταξύ της πρώτης αμερικανικής γυναικείας ομάδας μπέιζμπολ, στο All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL), ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα μπέιζμπολ γυναικών που υπήρχε από το 1943 έως το 1954.

Το πρωτάθλημα αντιπροσωπεύει μια μοναδική πτυχή της ιστορίας του μπέιζμπολ των ΗΠΑ και ήταν ο πρόδρομος του επαγγελματικού γυναικείου μπέιζμπολ στη χώρα.

Το AAGPBL αποτέλεσε επίσης πηγή έμπνευσης για την διάσημη ταινία του 1992 A League of Their Own, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Tom Hanks, Geena Davis, Madonna, Lori Petty και Rosie O'Donnell.

Πλέον, η θρυλική μορφή του μπέιζμπολ στα 95 της χρόνια σήμερα έκανε coming out, λέγοντας δημόσια για πρώτη φορά ότι είναι ομοφυλόφιλη, κατά τη διάρκεια ενός πάνελ για μια νέα σειρά Amazon Prime βασισμένη στο πρωτάθλημα του μπέιζμπολ.

Η μορφή του AAGPBL εξέφρασε την ευτυχία της που οι νέοι παίκτες δεν χρειάζεται πλέον να κρύβουν τη σεξουαλικότητά τους και μπορούν να ζουν ως οι αυθεντικοί εαυτοί τους ενώ παίζουν το άθλημα που αγαπούν.

«Πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για αυτές τις νεαρές παίκτριες να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνες και ότι δεν χρειάζεται να κρύβονται», είπε.

«Κρυβόμουν για 75, 85 χρόνια, και αυτή είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που κάνω coming out».



Η Blair πρόσθεσε ότι νόμιζε ότι ήταν το «μόνο ομόφυλο άτομο στον κόσμο» και πίστευε ότι κάτι «φταίει» με την ίδια επειδή είχε ερωτευτεί με ένα κορίτσι στο γυμνάσιο.

«Είχαμε μια μικρή σχέση, ξέρετε πώς κάνει κάποιος. Ήμουν με ένα κορίτσι. Ήταν πολύ κακό γιατί στην εποχή μας δεν τολμούσες να το πεις στην οικογένειά σου ή να το υπαινιχθείς καν σε κάποιον» είπε.

Η ταινία «A League of Their Own» είναι μια μυθιστορηματική αφήγηση του σχηματισμού του AAGPBL ως ένας τρόπος να παραμείνει το μπέιζμπολ στη δημοσιότητα στον απόηχο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, πολλοί επαγγελματίες άνδρες παίκτες κλήθηκαν στον πόλεμο, ουσιαστικά έκλεισε η Major League Baseball.

Πάνω από 600 γυναίκες έπαιξαν στο AAGPBL, το οποίο κατέληξε να αποτελείται από 10 επαγγελματικές ομάδες μπέιζμπολ στις Μεσοδυτικές πολιτείες.

Το 1948, η προσέλευση θεατών σε αγώνες πρωταθλήματος κορυφώθηκε σε πάνω από 910.000 άτομα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της AAGPBL.

Η ταινία του 1992 ακολουθεί τις ανταγωνιστικές αδερφές Dorothy "Dottie" Hinson (Davis) και Kit Keller (Petty) που εντάχθηκαν στην ομάδα των Rockford Peaches, μέρος του πρώτου γυναικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ.

Τόσο η ταινία του 1992 όσο και η εκπομπή της Amazon Prime, με τίτλο «A League of Their Own», λαμβάνουν χώρα το 1943 στην έναρξη του AAGPBL. Αλλά η έκδοση της Amazon ακολουθεί μια διαφορετική ομάδα από αυτή που απεικονίζεται στην ταινία, και αφηγείται μία διαφορετική ιστορία.

Στο «A League of Their Own» της Amazon πρωταγωνιστούν οι Abbi Jacobson, Chanté Adams, D'Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack και Priscilla Delgado. Ο Nick Offerman θα παίξει τον μάνατζερ της νέας ομάδας.

Το «A League of Their Own» θα κάνει το ντεμπούτο της στην Amazon Prime στις 12 Αυγούστου.

Με πληροφορίες του PinkNews