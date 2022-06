Μια «μπάλα» από μέλισσες και άλλα παράδοξα: Οι φωτογραφίες που νίκησαν στο Big Picture Natural World Photography

Ο ετήσιος διαγωνισμός φωτογραφίας BigPicture Natural World Photography Competition ανακοίνωσε τους νικητές και τους φιναλίστ για το 2022.

Όπως πάντα, η Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνια διοργανώνει αυτή την εκδήλωση για να γιορτάσει τη βιοποικιλότητα της Γης και η φετινή μεγάλη νικήτρια, η Karine Aigner, πήρε το κορυφαίο βραβείο για μια σπάνια ματιά στο παράξενο τελετουργικό ζευγαρώματος των μελισσών των κάκτων.

Η δική της είναι μία μόνο από τις πολλές φωτογραφίες του διαγωνισμού που καταγράφουν την εκπληκτική συμπεριφορά των ζώων, είτε βρίσκονται στη στεριά είτε κάτω από το νερό. Για παράδειγμα, η εικόνα του Jose Grandío με μία «ακροβατική» ερμίνα είναι ένα γοητευτικό παράδειγμα ανεξήγητης συμπεριφοράς που οι επιστήμονες προσπαθούν ακόμη να κατανοήσουν. Όποιος κι αν είναι ο λόγος για αυτόν τον «χορό», αυτό που είναι σαφές είναι ότι είμαστε τυχεροί που έχουμε φωτογράφους όπως ο Grandío που είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν χρόνο για να απαθανατίσουν αυτές τις τούμπες και τα άλματα.

Είτε εξερευνώντας τελετουργίες ζευγαρώματος είτε εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα ζώα προσαρμόζονται στην ανθρώπινη εξάπλωση, όλες οι φωτογραφίες εξυμνούν τον φυσικό κόσμο. Και, ταυτόχρονα, μας διδάσκουν για το τι πραγματικά συμβαίνει στο ζωικό βασίλειο. Έτσι, ενώ θαυμάζουμε την καλλιτεχνική πλευρά αυτών των φωτογραφιών, μαθαίνουμε περισσότερα για το πώς τα ζώα ευημερούν ή αγωνίζονται και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε.

"Frame Within a Frame" του Sitaram May. Νικητής στην κατηγορία φωτογραφίας ιπτάμενων ζώων «Ο φωτογράφος Sitaram May θεωρούσε τη φωτογράφιση άγριων ζώων ως κάτι που απλώς έκανε ενώ ταξίδευε. Αλλά όταν η πανδημία της COVID-19 σάρωσε τον πλανήτη, άρχισε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην άγρια ζωή στην αυλή του. "Ένα βράδυ, καθισμένος στο μπαλκόνι μου, κοίταζα μια μηλιά όπου νυχτερίδες έρχονταν συχνά για να φάνε τους καρπούς", θυμάται. "Όλος ο κόσμος καταριόταν τις νυχτερίδες, αλλά εγώ αποφάσισα να τις παρατηρήσω". Ο May πέρασε τρεις εβδομάδες παρατηρώντας τις νυχτερίδες, μαθαίνοντας τελικά να προβλέπει τη συμπεριφορά τους και να εντοπίζει τα κενά στις κορυφές των δέντρων από όπου ήταν πιθανό να κάνουν έφοδο. Σε ένα τέτοιο άνοιγμα, κατάφερε να τραβήξει αυτή τη λήψη, πλαισιώνοντας τέλεια τη νυχτερίδα μέσα σε πλούσια, πράσινα φυλλώματα».