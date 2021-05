Sex & the City: Τρεις έγχρωμες γυναίκες στο καστ- Πώς θα εξηγήσουν την απουσία της Σαμάνθα

Το «And Just Like That...», το πολυαναμενόμενο reboot του Sex & the City θα έχει περισσότερη διαφορετικότητα στο καστ, καθώς προστίθενται τρεις έγχρωμες γυναίκες με μόνιμο ρόλο.

«Αναζητούν να προσλάβουν δυο μαύρες γυναίκες και μια από την Νότια Ασία για τους συγκεκριμένους ρόλους», σχολίασε πηγή στο Entertainment Tonight.

Ο Casey Bloys, υπεύθυνος περιεχομένου του HBO Max έχει πει πως η πρωταγωνίστρια και παραγωγός της σειράς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τον Μάικλ Πάτρικ Κινγκ θέλουν να αντικατοπτρίσουν την διαφορετικότητα της Νέας Υόρκης στα καινούργια επεισόδια.

«Δεν θέλουν απλώς να αφηγηθούν μια ιστορία μόνο λευκών σεναριογράφων ή καστ επειδή δεν αντικατοπτρίζει τη Νέα Υόρκη», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η νέα πλοκή αντικατοπτρίζει επίσης την αληθινή ζωή, όπου οι άνθρωποι κάνουν καινούργιους φίλους και ίσως να μην είναι τόσο κοντά με άλλους, όπως στο παρελθόν, οπότε ίσως έτσι αποδοθεί η απουσία της Κιμ Κατράλ από τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς.

«Όπως στην αληθινή ζωή, κόσμος μπαίνει στη ζωή σου και κόσμος φεύγει. Οι φιλίες ξεθωριάζουν και ξεκινούν καινούργιες. Οι Πάρκερ και Τζόουνς προσπαθούν να αφηγηθούν μια ειλικρινή ιστορία για μια γυναίκα στα 50 της, στη Νέα Υόρκη. Τους φίλους που είχες όταν ήσουν 30, μπορεί να μην τους έχεις στα 50», πρόσθεσε.