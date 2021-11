Netflix: Η πρώτη γκέι χριστουγεννιάτικη ταινία - Δείτε το τρέιλερ του «Single all the way»

Το Netflix κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την πρώτη του gay χριστουγεννιάτικη ταινία, Single All the Way, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Η ταινία θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που η πλατφόρμα παρουσιάζει ένα γκέι ρομάντζο ως την κύρια ιστορία μιας χριστουγεννιάτικης ταινίας.

Το σενάριο θέλει τον Πίτερ (Michael Urie) να πείθει τον καλύτερό του φίλο Νικ (Philemon Chambers) να τον συνοδεύσει στο πατρικό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Αυτό το κάνει για να κατευνάσει την οικογένεια του, που έχει εμμονή με τα Χριστούγεννα και τον θέλει απεγνωσμένα να είναι σε σχέση.

Ωστόσο, δεν γνωρίζει ότι η μητέρα του Πίτερ, η Κάρολ (Kathy Najimy), προσπαθεί να του γνωρίσει τον γυμναστή της, Τζέιμς (Luke MacFarlane).

Στο Single All the Way θα εμφανιστεί και η θεία Σάντι (Jennifer Coolidge), η οποία από το τρέιλερ φαίνεται να είναι ο βασικός κωμικός χαρακτήρας.

Μιλώντας μέσω email στο Entertainment Weekly, ο Urie είπε αστειευόμενος μεταξύ άλλων πως «Τους γονείς μου υποδύονται ο Barry Bostwick και η Kathy Najimy, ένας συνδυασμός που οι επιστήμονες συμφωνούν ότι μπορεί να δημιουργήσει γιους που είναι γκέι και λατρεύουν τα Χριστούγεννα».

Ο πρώην σταρ της Ugly Betty πρόσθεσε πως «Όπως κάθε καλή χριστουγεννιάτικη ταινία, θα υπάρχει διακόσμηση, θα υπάρχουν γκι, θα υπάρχουν αμάνικα T-shirts. Είναι ό,τι πιο ομοφυλόφιλο έχει συμβεί τα Χριστούγεννα μετά τη Mariah!»

Το Single All the Way αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix στις 2 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες του Gay Times